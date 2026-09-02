https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/marmara-denizindeki-gemi-kazasinda-dikkat-ceken-detay-iki-gemi-birbiriyle-konusmus-1108435642.html

Marmara Denizi’ndeki gemi kazasında dikkat çeken detay: 'İki gemi birbiriyle konuşmuş'

Marmara Denizi’ndeki gemi kazasında dikkat çeken detay: 'İki gemi birbiriyle konuşmuş'

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi’nde Alsu ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışmasının ardından 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Denizcilik Genel... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:41+0300

2026-09-02T14:41+0300

2026-09-02T14:41+0300

türki̇ye

gemi

i̇skenderun

marmara denizi

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

sahil güvenlik komutanlığı

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Marmara Denizi’nde iki geminin çarpışmasının ardından, batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kaptan dahil 10 kişilik Türk mürettebatı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ekiplerin havadan ve denizden çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü bildirdi.Baylan, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde (AAKKM) yaptığı açıklamada, merkeze ilk sinyalin saat 03.26'da Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat) ulaştığını söyledi.İlk sinyal saat 03.26’da geldiSinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirlenmesinin ardından gemiye çağrı yapıldığını ancak yanıt alınamadığını aktaran Baylan, gemideki personelin cep telefonlarına da ulaşılmaya çalışıldığını söyledi.Baylan süreci şöyle anlattı:"Bu merkeze ilk sinyal saat 03.26'da Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat) geldi. Bu sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunu tespit ettikten sonra, gemiye çağrı yapıldı ama çağrı vermedi. Ayrıca, bu merkezimizin imkanlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Liman Yönetim Bilgi Sistemi'nden geminin son kalkış limanı olan İskenderun'da beyan ettiği personel listesine ulaşıldı. Gemi Adamları Bilgi Sistemimizden de tüm personel Türk olduğu için cep telefonlarına ulaşıldı ve bu insanlar arandı. Sonra telefonlara da cevap alınmayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu anladık. Merkezimiz arama kurtarma faaliyetini başlattı."Arama kurtarma ekipleri havadan ve denizden bölgedeTürkiye'deki deniz yolu arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Baylan, olay bölgesine deniz ve hava unsurlarının sevk edildiğini bildirdi.Kazanın, gemilerin Marmara Denizi'ndeki trafik ayrım rotasında seyrettikleri sırada meydana geldiğini aktaran Baylan, gemilerden birinin Kocaeli'den Aliağa'ya, diğerinin ise İskenderun'dan Karadeniz'e gittiğini söyledi.Baylan şöyle konuştu:"Çarpışan gemilerden biri Kocaeli'den hareket edip Aliağa'ya, diğeri ise İskenderun'dan Karadeniz'e giderken Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde oldu kaza. Kazayı daha sonra çatışan gemilerden birinin kaptanı da yine Bakanlığımız gemi trafik hizmetlerine bildirdi. Umut ediyorum tez zamanda güzel haberler alırız. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun devam ediyor. Arama unsurları her dakika sahada artarak devam ediyor, havadan, denizden bütün ekip arkadaşlarımız orada."Batan gemide 10 Türk personel bulunuyorduBaylan, İskenderun'da yapılan beyana göre Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptan dahil 10 personel bulunduğunu ve mürettebatın tamamının Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.Çarpışmaya karışan diğer gemi Alsu'nun Türk bayraklı olduğunu ve gemide hasar bulunmadığını belirten Baylan, Tuğberk İmamoğlu'nun durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Alsu gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Onda bir hasar yok. Ama Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPIRB) cihazından sonra tehlike aşamasında zaten Tuğberk İmamoğlu'nun sistemler yüzde 99 battığını teyit ediyor. Alsu kaptanı beyanında 03.15'te Tuğberk İmamoğlu gemisine çarptığını beyan ediyor. Bize gelen sinyal de saat 03.26. EPIRB dediğim cihazlar manuel olarak herhangi bir gemide görev yapan tarafından aktive edilebileceği gibi gemi battıktan sonra su altında çalışabiliyor. Onun için arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum."İki geminin telsizle konuştuğu belirtildiKazanın nedenine ilişkin bilgilerin sistemler, tutanaklar ve beyanlar üzerinden Kaza Araştırma Kurulu ile ilgili kurumlar tarafından teyit edileceğini belirten Baylan, iki gemi arasında kaza öncesinde telsiz görüşmesi yapıldığını aktardı.Baylan, Alsu tankerinin boş, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak yola çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Biz arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk. Gemilerden Alsu tankeri boş. Diğer gemi de İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrediyordu. Denizde de kara yolları gibi gemilerin hatları var ve belirli rotalar girerken birbirleriyle konuşmaları lazım ve telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. İki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının Arama Kurtarma'ya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirilecektir. Umut ediyorum en tez zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/marmara-denizinde-batan-geminin-sahibi-gemimiz-yolundaydi-diger-gemi-olmamasi-gereken-yolda-1108431258.html

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marmara denizi

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gemi, i̇skenderun, marmara denizi, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, sahil güvenlik komutanlığı