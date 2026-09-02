https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/si-cinping-10-yil-sonra-misirda-1108418036.html

Şi Cinping, 10 yıl sonra Mısır’da

Şi Cinping, 10 yıl sonra Mısır’da

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır’a 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kahire’ye geldi. Şi’nin temaslarında iki ülke arasındaki... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T04:16+0300

2026-09-02T04:16+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere resmi ziyaret kapsamında Mısır'da olduğu bildirildi.Ziyaret kapsamında iki liderin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve 2014 yılında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasını görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak çıkarları ilgilendiren konuların ele alınması planlanıyor.Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da ziyaretin, stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasının takip edilmesi ve iki ülkenin ortak çıkarlarına ilişkin bölgesel ve uluslararası meselelerde istişare yapılması amacı taşıdığı belirtildi.Şi, ziyareti öncesinde Mısır’ın resmi gazeteleri El-Ahram, El-Ahbar ve El-Cumhuriyye’de yayımlanan makalesinde, 70 yıllık diplomatik ilişkilerin ardından Çin-Mısır ilişkilerinin 'tarihinin en iyi döneminde' olduğunu ifade etti.Şi Cinping, Mısır’ı son olarak 2016 yılında ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-iran-son-amerikan-saldirilarina-yanit-verirse-ayakta-kalamaz-1108415818.html

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