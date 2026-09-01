https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-iran-son-amerikan-saldirilarina-yanit-verirse-ayakta-kalamaz-1108415818.html

Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz

Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerikan saldırılarına misilleme yapması halinde çok daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T22:05+0300

2026-09-01T22:05+0300

2026-09-01T22:48+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi.Trump, İran’ın ABD saldırılarına karşılık vermeye devam etmesi durumunda çok daha sert saldırılar düzenleneceğini belirterek, “İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.İran’a yönelik saldırıların gerekçesine de değinen Trump, operasyonların 8 füzenin fırlatılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Trump, söz konusu füzelerin tamamının ABD üssünü hedef aldığını ve başarıyla düşürüldüğünü ifade etti.İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin de konuşan Trump, Washington’un Tahran’a anlaşmaya varması için 'birçok şans verdiğini' iddia etti.Trump, Fox News’e verdiği demeçte, “İranlılarla yapılan anlaşma, anlaşmanın yazıldığı kağıt etmez. Onlara birçok şans verdik” dedi.Ayrıca Trump, "İranlılar radarlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar ve biz neredeyse tamamlanana kadar bekledik, sonra vurduk." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html

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