https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-iran-son-amerikan-saldirilarina-yanit-verirse-ayakta-kalamaz-1108415818.html
Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz
Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerikan saldırılarına misilleme yapması halinde çok daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T22:05+0300
2026-09-01T22:05+0300
2026-09-01T22:48+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108063242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33278d724be0115ba018c81c500199f2.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi.Trump, İran’ın ABD saldırılarına karşılık vermeye devam etmesi durumunda çok daha sert saldırılar düzenleneceğini belirterek, “İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.İran’a yönelik saldırıların gerekçesine de değinen Trump, operasyonların 8 füzenin fırlatılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Trump, söz konusu füzelerin tamamının ABD üssünü hedef aldığını ve başarıyla düşürüldüğünü ifade etti.İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin de konuşan Trump, Washington’un Tahran’a anlaşmaya varması için 'birçok şans verdiğini' iddia etti.Trump, Fox News’e verdiği demeçte, “İranlılarla yapılan anlaşma, anlaşmanın yazıldığı kağıt etmez. Onlara birçok şans verdik” dedi.Ayrıca Trump, "İranlılar radarlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar ve biz neredeyse tamamlanana kadar bekledik, sonra vurduk." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108063242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f269e54e06712de98b4b9069f03bbeb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran
Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz
22:05 01.09.2026 (güncellendi: 22:48 01.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerikan saldırılarına misilleme yapması halinde çok daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi.
Trump, İran’ın ABD saldırılarına karşılık vermeye devam etmesi durumunda çok daha sert saldırılar düzenleneceğini belirterek, “İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.
İran’a yönelik saldırıların gerekçesine de değinen Trump, operasyonların 8 füzenin fırlatılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Trump, söz konusu füzelerin tamamının ABD üssünü hedef aldığını ve başarıyla düşürüldüğünü ifade etti.
İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin de konuşan Trump, Washington’un Tahran’a anlaşmaya varması için 'birçok şans verdiğini' iddia etti.
Trump, Fox News’e verdiği demeçte, “İranlılarla yapılan anlaşma, anlaşmanın yazıldığı kağıt etmez. Onlara birçok şans verdik” dedi.
Ayrıca Trump, "İranlılar radarlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar ve biz neredeyse tamamlanana kadar bekledik, sonra vurduk." ifadelerini kullandı.