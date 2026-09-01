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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-iran-son-amerikan-saldirilarina-yanit-verirse-ayakta-kalamaz-1108415818.html
Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz
Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerikan saldırılarına misilleme yapması halinde çok daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T22:05+0300
2026-09-01T22:48+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi.Trump, İran’ın ABD saldırılarına karşılık vermeye devam etmesi durumunda çok daha sert saldırılar düzenleneceğini belirterek, “İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.İran’a yönelik saldırıların gerekçesine de değinen Trump, operasyonların 8 füzenin fırlatılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Trump, söz konusu füzelerin tamamının ABD üssünü hedef aldığını ve başarıyla düşürüldüğünü ifade etti.İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin de konuşan Trump, Washington’un Tahran’a anlaşmaya varması için 'birçok şans verdiğini' iddia etti.Trump, Fox News’e verdiği demeçte, “İranlılarla yapılan anlaşma, anlaşmanın yazıldığı kağıt etmez. Onlara birçok şans verdik” dedi.Ayrıca Trump, "İranlılar radarlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar ve biz neredeyse tamamlanana kadar bekledik, sonra vurduk." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html
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abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump: İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz

22:05 01.09.2026 (güncellendi: 22:48 01.09.2026)
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerikan saldırılarına misilleme yapması halinde çok daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi.
Trump, İran’ın ABD saldırılarına karşılık vermeye devam etmesi durumunda çok daha sert saldırılar düzenleneceğini belirterek, “İran, son Amerikan saldırılarına yanıt verirse ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.
İran’a yönelik saldırıların gerekçesine de değinen Trump, operasyonların 8 füzenin fırlatılmasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Trump, söz konusu füzelerin tamamının ABD üssünü hedef aldığını ve başarıyla düşürüldüğünü ifade etti.
İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin de konuşan Trump, Washington’un Tahran’a anlaşmaya varması için 'birçok şans verdiğini' iddia etti.
Trump, Fox News’e verdiği demeçte, İranlılarla yapılan anlaşma, anlaşmanın yazıldığı kağıt etmez. Onlara birçok şans verdik dedi.
Ayrıca Trump, "İranlılar radarlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar ve biz neredeyse tamamlanana kadar bekledik, sonra vurduk." ifadelerini kullandı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD güçleri, İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladı, İran medyası: Patlama sesleri duyuluyor
19:44
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