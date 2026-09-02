https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-ulastirma-bakani-nikitin-sivil-havacilik-faaliyetlerinde-ciddi-aksamalara-izin-verilmeyecek-1108432976.html
Rusya Ulaştırma Bakanı Nikitin: Sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyecek
Rusya Ulaştırma Bakanı Nikitin: Sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyecek
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerini yorumlayan Rusya Ulaştırma Bakanı Nikitin, sektörün faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T13:37+0300
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andrey nikitin
ukrayna
vladimir zelenskiy
rus havayolu
rusya savunma bakanlığı
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
vladimir putin
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Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Doğu Ekonomi Forumu marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nikitin, Vladimir Zelenskiy'in Rus havayolu şirketlerine yönelik tehditlerine ilişkin yorumunda sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyeceğini ifade etti.Rus bakan, uçuş güvenliğinin önceliği nedeniyle havaalanlarında geçici kısıtlamaların getirilebileceğine dikkat çekerek, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda bununla başa çıkabileceğini sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenskiy’nin Rus hava yolu şirketlerine yönelik tehditlerini devlet terörizmi girişimi olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-sio-dunyanin-en-guclu-bolgesel-yapilarindan-biri-1108416746.html
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rusya, rusya ulaştırma bakanlığı, andrey nikitin, ukrayna, vladimir zelenskiy, rus havayolu, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , vladimir putin
rusya, rusya ulaştırma bakanlığı, andrey nikitin, ukrayna, vladimir zelenskiy, rus havayolu, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , vladimir putin
Rusya Ulaştırma Bakanı Nikitin: Sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyecek
Zelenskiy'in Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerini yorumlayan Rusya Ulaştırma Bakanı Nikitin, sektörün faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyeceğini vurguladı.
Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Doğu Ekonomi Forumu marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nikitin, Vladimir Zelenskiy'in Rus havayolu şirketlerine yönelik tehditlerine ilişkin yorumunda sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyeceğini ifade etti.
Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya (Rus Ulusal Muhafızları) ile yakın işbirliği halinde çalışıyoruz ve sivil havacılık kapsamında önemli aksamalara izin vermeyeceğimize inanıyorum.
Rus bakan, uçuş güvenliğinin önceliği nedeniyle havaalanlarında geçici kısıtlamaların getirilebileceğine dikkat çekerek, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda bununla başa çıkabileceğini sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenskiy’nin Rus hava yolu şirketlerine yönelik tehditlerini devlet terörizmi girişimi olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.