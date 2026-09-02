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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-merkezinin-daha-kontrolu-saglandi-1108430555.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim merkezinin daha kontrolü sağlandi
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim merkezinin daha kontrolü sağlandi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Eylül 2026 tarihli günlük bülteninde, Ukrayna’daki askeri faaliyetlere ilişkin son gelişmeleri paylaşarak Harkov ve Donetsk... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T12:44+0300
2026-09-02T12:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
özel askeri harekat
himars
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Kuzey’ Birlikler Grubu'nun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Harkov Bölgesinde yer alan Kazaçya Lopan yerleşim biriminin kontrolünün sağlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ‘Batı’ Birlikler Grubu'nun da Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Svyatogorsk şehrini kontrol altına aldığı kaydedildi.Kayıplar ve askeri altyapıya yönelik saldırılarBakanlık verilerine göre, son 24 saat içinde Ukrayna tarafının 1330’dan fazla personel ile 19 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı taktik hava unsurları, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin; Ukrayna'ya ait dağıtım ve lojistik merkezleri, bir askeri havaalanı, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA üretim ve depolama alanlarını hedef aldığı bildirildi. Ayrıca 152 ayrı noktadaki Ukrayna unsurları ile yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu bilgisi aktarıldı.Hava savunma ve Karadeniz operasyonlarıAçıklamada, hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 2 HIMARS roketinin, 4 güdümlü uçak bombasının ve uçak tipi 464 İHA’nın düşürüldüğü kaydedildi.Rus Karadeniz Filosu unsurlarının da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait bir insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rus-ordusu-kiev-ve-odessadaki-hedefleri-sihalarla-vurdu-1108422464.html
rusya
ukrayna
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harkov
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, karadeniz, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, karadeniz, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim merkezinin daha kontrolü sağlandi

12:44 02.09.2026 (güncellendi: 12:54 02.09.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Eylül 2026 tarihli günlük bülteninde, Ukrayna’daki askeri faaliyetlere ilişkin son gelişmeleri paylaşarak Harkov ve Donetsk bölgelerinde iki meskun mahallin kontrol altına alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Kuzey’ Birlikler Grubu'nun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Harkov Bölgesinde yer alan Kazaçya Lopan yerleşim biriminin kontrolünün sağlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ‘Batı’ Birlikler Grubu'nun da Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Svyatogorsk şehrini kontrol altına aldığı kaydedildi.

Kayıplar ve askeri altyapıya yönelik saldırılar

Bakanlık verilerine göre, son 24 saat içinde Ukrayna tarafının 1330’dan fazla personel ile 19 zırhlı araç kaybettiği ifade edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı taktik hava unsurları, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin; Ukrayna'ya ait dağıtım ve lojistik merkezleri, bir askeri havaalanı, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile İHA üretim ve depolama alanlarını hedef aldığı bildirildi. Ayrıca 152 ayrı noktadaki Ukrayna unsurları ile yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu bilgisi aktarıldı.

Hava savunma ve Karadeniz operasyonları

Açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından ABD yapımı 2 HIMARS roketinin, 4 güdümlü uçak bombasının ve uçak tipi 464 İHA’nın düşürüldüğü kaydedildi.
Rus Karadeniz Filosu unsurlarının da Karadeniz'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait bir insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.
İHA operatörleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Kiev ve Odessa'daki hedefleri SİHA'larla vurdu
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