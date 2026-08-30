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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rusya-ve-abd-istihbaratinin-temaslari-hakkinda-kremlinden-aciklama-1108348015.html
Rusya ve ABD istihbaratının temasları hakkında Kremlin'den açıklama
Rusya ve ABD istihbaratının temasları hakkında Kremlin'den açıklama
Sputnik Türkiye
Rus ve Amerikan istihbarat teşkilatları arasındaki temaslara değinen Peskov, Avrupa ülkelerinin savunma politikalarını da değerlendirdi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T14:48+0300
2026-08-30T14:48+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan istihbarat teşkilatları arasındaki temasların Ukrayna krizinin çözümüne etkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, bu tür görüşmelerin başarısının masaya getirilen teklif ve girişimlere bağlı olduğunu, ancak istihbarat diyaloglarının doğası gereği kapalı yürütüldüğünü belirtti.İstihbarat temasları ve komplo teorileriPeskov, istihbarat servisleri arasındaki görüşmelerin tamamen rutine dayandığını ifade ederek bu konudaki spekülasyonları ve komplo teorilerini 'bilindik bir eğlence' olarak nitelendirdi. CIA direktörünün Moskova ziyareti ile Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko görüşmesi arasında hiçbir bağlantı bulunmadığını vurgulayan Kremlin sözcüsü, Putin'in Amerikan istihbarat başkanıyla bir araya gelmediğini de yineledi.Avrupa'nın savunma politikaları ve cephedeki durumAvrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmak ve kendi askeri kimliklerini inşa etmek amacıyla Rusya'yı 'dış düşman' olarak konumlandırmaya çalıştığını savunan Peskov, bu durumun vatandaşlardan daha fazla vergi toplamak anlamına geldiğini kaydetti. Sahadaki duruma da değinen Peskov, Rus ordusunun cephe hatlarında ilerlediğini, askeri altyapıya yönelik sistemli vuruşların somut sonuçlar doğurduğunu ve Ukrayna'nın yenilgisinin her geçen gün yaklaştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sumide-2-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108346188.html
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haberler, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ukrayna, rusya, kremlin, cia, dmitriy peskov
haberler, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ukrayna, rusya, kremlin, cia, dmitriy peskov

Rusya ve ABD istihbaratının temasları hakkında Kremlin'den açıklama

14:48 30.08.2026
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rus ve Amerikan istihbarat teşkilatları arasındaki temaslara değinen Peskov, Avrupa ülkelerinin savunma politikalarını da değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan istihbarat teşkilatları arasındaki temasların Ukrayna krizinin çözümüne etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, bu tür görüşmelerin başarısının masaya getirilen teklif ve girişimlere bağlı olduğunu, ancak istihbarat diyaloglarının doğası gereği kapalı yürütüldüğünü belirtti.

İstihbarat temasları ve komplo teorileri

Peskov, istihbarat servisleri arasındaki görüşmelerin tamamen rutine dayandığını ifade ederek bu konudaki spekülasyonları ve komplo teorilerini 'bilindik bir eğlence' olarak nitelendirdi.

CIA direktörünün Moskova ziyareti ile Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko görüşmesi arasında hiçbir bağlantı bulunmadığını vurgulayan Kremlin sözcüsü, Putin'in Amerikan istihbarat başkanıyla bir araya gelmediğini de yineledi.

Avrupa'nın savunma politikaları ve cephedeki durum

Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmak ve kendi askeri kimliklerini inşa etmek amacıyla Rusya'yı 'dış düşman' olarak konumlandırmaya çalıştığını savunan Peskov, bu durumun vatandaşlardan daha fazla vergi toplamak anlamına geldiğini kaydetti.

Sahadaki duruma da değinen Peskov, Rus ordusunun cephe hatlarında ilerlediğini, askeri altyapıya yönelik sistemli vuruşların somut sonuçlar doğurduğunu ve Ukrayna'nın yenilgisinin her geçen gün yaklaştığını ifade etti.
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