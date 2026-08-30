https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rusya-ve-abd-istihbaratinin-temaslari-hakkinda-kremlinden-aciklama-1108348015.html

Rusya ve ABD istihbaratının temasları hakkında Kremlin'den açıklama

Rusya ve ABD istihbaratının temasları hakkında Kremlin'den açıklama

Sputnik Türkiye

Rus ve Amerikan istihbarat teşkilatları arasındaki temaslara değinen Peskov, Avrupa ülkelerinin savunma politikalarını da değerlendirdi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T14:48+0300

2026-08-30T14:48+0300

2026-08-30T14:48+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan istihbarat teşkilatları arasındaki temasların Ukrayna krizinin çözümüne etkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, bu tür görüşmelerin başarısının masaya getirilen teklif ve girişimlere bağlı olduğunu, ancak istihbarat diyaloglarının doğası gereği kapalı yürütüldüğünü belirtti.İstihbarat temasları ve komplo teorileriPeskov, istihbarat servisleri arasındaki görüşmelerin tamamen rutine dayandığını ifade ederek bu konudaki spekülasyonları ve komplo teorilerini 'bilindik bir eğlence' olarak nitelendirdi. CIA direktörünün Moskova ziyareti ile Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko görüşmesi arasında hiçbir bağlantı bulunmadığını vurgulayan Kremlin sözcüsü, Putin'in Amerikan istihbarat başkanıyla bir araya gelmediğini de yineledi.Avrupa'nın savunma politikaları ve cephedeki durumAvrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmak ve kendi askeri kimliklerini inşa etmek amacıyla Rusya'yı 'dış düşman' olarak konumlandırmaya çalıştığını savunan Peskov, bu durumun vatandaşlardan daha fazla vergi toplamak anlamına geldiğini kaydetti. Sahadaki duruma da değinen Peskov, Rus ordusunun cephe hatlarında ilerlediğini, askeri altyapıya yönelik sistemli vuruşların somut sonuçlar doğurduğunu ve Ukrayna'nın yenilgisinin her geçen gün yaklaştığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sumide-2-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108346188.html

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haberler, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ukrayna, rusya, kremlin, cia, dmitriy peskov