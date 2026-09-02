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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/putin-dogu-ekonomi-forumu-icin-vladivostokta-1108419966.html
Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok’ta
Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok’ta
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomi Forumu’na (EEF-2026) katılmak üzere Vladivostok’a ulaştı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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rusya
vladimir putin
vladivostok
doğu ekonomik forumu (eef)
uzak doğu federal üniversitesi
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Rusya lideri Vladimir Putin, Vladivostok ziyaretinden önce Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmıştı.Yoğun diplomasi ve ekonomi mesaisiÇarşamba günü Uzak Doğu Federal Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik bir değerlendirme toplantısına başkanlık etmesi beklenen Rus lider, bölgedeki ekonomik gelişmelerin yer aldığı interaktif bir sunumu inceleyecek. Ardından video konferans yöntemiyle bölgede kurulan yeni tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Putin, ziyareti kapsamında Primorye Bölgesi Valisi Oleg Kojemyako ile de bir araya gelecek.Uluslararası görüşmeler ve ana oturumGeleneksel olarak forum oturumlarına katılan Putin, 3 Eylül’de düzenlenecek ana oturumda bir konuşma yapacak. Bu konuşma öncesinde, 2 Eylül’de iki önemli uluslararası temas gerçekleştirmesi planlanıyor. Rus lider, Moğolistan Başbakanı Nyamosor Uchral ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile ikili görüşmelerde bulunacak.1-4 Eylül tarihleri arasında Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana medya partnerliğini Sputnik üstleniyor.
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rusya, vladimir putin, vladivostok, doğu ekonomik forumu (eef), uzak doğu federal üniversitesi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), oleg kojemyako
rusya, vladimir putin, vladivostok, doğu ekonomik forumu (eef), uzak doğu federal üniversitesi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), oleg kojemyako

Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok’ta

09:03 02.09.2026 (güncellendi: 09:08 02.09.2026)
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinСимволика XI Восточного экономического форума , который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса ДВФУ
Символика XI Восточного экономического форума , который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса ДВФУ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Alexander Vilf
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomi Forumu’na (EEF-2026) katılmak üzere Vladivostok’a ulaştı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Vladivostok ziyaretinden önce Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmıştı.

Yoğun diplomasi ve ekonomi mesaisi

Çarşamba günü Uzak Doğu Federal Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik bir değerlendirme toplantısına başkanlık etmesi beklenen Rus lider, bölgedeki ekonomik gelişmelerin yer aldığı interaktif bir sunumu inceleyecek. Ardından video konferans yöntemiyle bölgede kurulan yeni tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Putin, ziyareti kapsamında Primorye Bölgesi Valisi Oleg Kojemyako ile de bir araya gelecek.

Uluslararası görüşmeler ve ana oturum

Geleneksel olarak forum oturumlarına katılan Putin, 3 Eylül’de düzenlenecek ana oturumda bir konuşma yapacak. Bu konuşma öncesinde, 2 Eylül’de iki önemli uluslararası temas gerçekleştirmesi planlanıyor. Rus lider, Moğolistan Başbakanı Nyamosor Uchral ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile ikili görüşmelerde bulunacak.
1-4 Eylül tarihleri arasında Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana medya partnerliğini Sputnik üstleniyor.
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