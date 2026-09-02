https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/putin-dogu-ekonomi-forumu-icin-vladivostokta-1108419966.html

Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok’ta

Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok’ta

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomi Forumu’na (EEF-2026) katılmak üzere Vladivostok’a ulaştı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T09:03+0300

2026-09-02T09:03+0300

2026-09-02T09:08+0300

dünya

rusya

vladimir putin

vladivostok

doğu ekonomik forumu (eef)

uzak doğu federal üniversitesi

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

oleg kojemyako

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Rusya lideri Vladimir Putin, Vladivostok ziyaretinden önce Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmıştı.Yoğun diplomasi ve ekonomi mesaisiÇarşamba günü Uzak Doğu Federal Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik bir değerlendirme toplantısına başkanlık etmesi beklenen Rus lider, bölgedeki ekonomik gelişmelerin yer aldığı interaktif bir sunumu inceleyecek. Ardından video konferans yöntemiyle bölgede kurulan yeni tesislerin açılışını gerçekleştirecek. Putin, ziyareti kapsamında Primorye Bölgesi Valisi Oleg Kojemyako ile de bir araya gelecek.Uluslararası görüşmeler ve ana oturumGeleneksel olarak forum oturumlarına katılan Putin, 3 Eylül’de düzenlenecek ana oturumda bir konuşma yapacak. Bu konuşma öncesinde, 2 Eylül’de iki önemli uluslararası temas gerçekleştirmesi planlanıyor. Rus lider, Moğolistan Başbakanı Nyamosor Uchral ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile ikili görüşmelerde bulunacak.1-4 Eylül tarihleri arasında Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana medya partnerliğini Sputnik üstleniyor.

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, vladivostok, doğu ekonomik forumu (eef), uzak doğu federal üniversitesi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), oleg kojemyako