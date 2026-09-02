https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/imfden-ukraynaya-kredi-darbesi-700-milyon-dolarlik-yeni-dilim-aktarilmadi-1108419785.html
IMF'den Ukrayna'ya kredi darbesi: 700 milyon dolarlık yeni dilim aktarılmadı
IMF'den Ukrayna'ya kredi darbesi: 700 milyon dolarlık yeni dilim aktarılmadı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya mevcut kredi programı kapsamında 1 Eylül itibarıyla ödenmesi planlanan yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni finansal... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T08:44+0300
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vladimir zelenskiy
ekonomi
kredi
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Örgütün iç belgelerine dayandırılan bilgilere göre, belirlenen takvime göre IMF'nin sonbaharın ilk gününde Kiev'e 503 milyon Özel Çekme Hakkı aktarması gerekiyordu. Bu miktar, finansal yardım programının ikinci gözden geçirmesi sonucunda yaklaşık 686 milyon dolara denk geliyordu.Süreç tıkandı: Karar henüz çıkmadıIMF'nin ödeme kararları, fon heyetinin ön incelemesi ve uluslararası kuruluş yönetiminin nihai onayının ardından alınıyor. Ancak şu ana kadar yeni dilimin tahsis edilmesine ilişkin ne ön ne de nihai bir karar verilmiş değil.Ukrayna, IMF'den en son 23 Temmuz 2026 tarihinde 690 milyon dolar tutarında bir ödeme almış, bu transfer de planlanan tarihten yaklaşık iki ay sonra gerçekleşmişti.Ukrayna borcun sadece yüzde 1'ini geri ödeyebildiÖdemeler dengesi verilerine göre Ukrayna makamları, toplam tutarı 11 milyar doları aşan iki kredi programı kapsamında IMF'den aldığı borçların sadece yüzde 1'lik kısmını geri ödeyebildi.Ukrayna'nın IMF'ye olan toplam borcu iki ana programdan oluşuyor:Kemer sıkma politikası ve 27 milyar dolarlık askeri bütçe açığıFon transferinin geciktiği bu dönemde Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, savunma ihtiyaçları dışındaki harcamalarda katı bir ‘kemer sıkma’ rejimine geçileceğini ve 2027 yılı bütçesinin hazırlanması gerektiğini açıkladı.Öte yandan Bloomberg, üst düzey Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın önümüzdeki yıl bütçe açığının beklenenden daha yüksek olacağını ve AB'den ek finansman gerekeceğini belirtti. Haberde, Kiev'in askeri bütçesinde büyüyen bir kara delikle karşı karşıya olduğu ve bu açığın ancak IMF'nin siyasi şartlarının yerine getirilmesi halinde kapatılabileceği vurgulandı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bütçesinde 27 milyar dolarlık bir açık olduğunu itiraf etmişti. Zelenskiy, savunma harcamalarındaki açığı kapatabilmek için AB'nin önümüzdeki yıl için öngördüğü kredinin bir kısmının şimdiden serbest bırakılmasını talep etti.
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ukrayna, uluslararası para fonu (imf), imf, vladimir zelenskiy, ekonomi, kredi
ukrayna, uluslararası para fonu (imf), imf, vladimir zelenskiy, ekonomi, kredi
IMF'den Ukrayna'ya kredi darbesi: 700 milyon dolarlık yeni dilim aktarılmadı
08:44 02.09.2026 (güncellendi: 08:48 02.09.2026)
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya mevcut kredi programı kapsamında 1 Eylül itibarıyla ödenmesi planlanan yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni finansal yardım dilimini transfer etmedi.
Örgütün iç belgelerine dayandırılan bilgilere göre, belirlenen takvime göre IMF'nin sonbaharın ilk gününde Kiev'e 503 milyon Özel Çekme Hakkı aktarması gerekiyordu. Bu miktar, finansal yardım programının ikinci gözden geçirmesi sonucunda yaklaşık 686 milyon dolara denk geliyordu.
Süreç tıkandı: Karar henüz çıkmadı
IMF'nin ödeme kararları, fon heyetinin ön incelemesi ve uluslararası kuruluş yönetiminin nihai onayının ardından alınıyor. Ancak şu ana kadar yeni dilimin tahsis edilmesine ilişkin ne ön ne de nihai bir karar verilmiş değil.
Ukrayna, IMF'den en son 23 Temmuz 2026 tarihinde 690 milyon dolar tutarında bir ödeme almış, bu transfer de planlanan tarihten yaklaşık iki ay sonra gerçekleşmişti.
Ukrayna borcun sadece yüzde 1'ini geri ödeyebildi
Ödemeler dengesi verilerine göre Ukrayna makamları, toplam tutarı 11 milyar doları aşan iki kredi programı kapsamında IMF'den aldığı borçların sadece yüzde 1'lik kısmını geri ödeyebildi.
Ukrayna'nın IMF'ye olan toplam borcu iki ana programdan oluşuyor:
2022 Programı:
Toplam 15,6 milyar dolar tutarındaki ilk paket.
Şubat 2026 Programı:
Yönetimin onayladığı 8,1 milyar dolarlık ikinci kredi hattı (İlk kredi henüz tam olarak aktarılmamışken onaylandı).
Kemer sıkma politikası ve 27 milyar dolarlık askeri bütçe açığı
Fon transferinin geciktiği bu dönemde Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, savunma ihtiyaçları dışındaki harcamalarda katı bir ‘kemer sıkma’ rejimine geçileceğini ve 2027 yılı bütçesinin hazırlanması gerektiğini açıkladı.
Öte yandan Bloomberg, üst düzey Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın önümüzdeki yıl bütçe açığının beklenenden daha yüksek olacağını ve AB'den ek finansman gerekeceğini belirtti. Haberde, Kiev'in askeri bütçesinde büyüyen bir kara delikle karşı karşıya olduğu ve bu açığın ancak IMF'nin siyasi şartlarının yerine getirilmesi halinde kapatılabileceği vurgulandı.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bütçesinde 27 milyar dolarlık bir açık olduğunu itiraf etmişti. Zelenskiy, savunma harcamalarındaki açığı kapatabilmek için AB'nin önümüzdeki yıl için öngördüğü kredinin bir kısmının şimdiden serbest bırakılmasını talep etti.