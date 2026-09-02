https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/plakadaki-harfi-bantla-degistirdi-surucuye-140-bin-tl-ceza-1108434489.html

Plakadaki harfi bantla değiştirdi: Sürücüye 140 bin TL ceza

Plakadaki harfi bantla değiştirdi: Sürücüye 140 bin TL ceza

Sputnik Türkiye

Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda denetim yapan Otoyol Jandarması, bir otomobilin plakasındaki “L” harfinin “U” harfine dönüştürüldüğünü tespit etti. Plakasında... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:09+0300

2026-09-02T14:09+0300

2026-09-02T14:09+0300

türki̇ye

araç

plaka

şehitkamil

tag otoyolu

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde otomobilinin plakasındaki harfi değiştirdiği tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 30 gün süreyle trafikten men edildi.Jandarma Genel Komutanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre olay, 30 Ağustos'ta TAG Otoyolu'nda gerçekleştirilen devriye sırasında ortaya çıktı.Jandarma plakadaki değişikliği tespit ettiOtoyol Jandarması ekipleri, devriye sırasında bir otomobilin plakasında değişiklik yapıldığını tespit etti.Ekiplerin yaptığı incelemede, araç plakasındaki “L” harfinin “U” harfine dönüştürüldüğü belirlendi.140 bin lira ceza uygulandıTespitin ardından otomobilin sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulandı.Plakasında değişiklik yapıldığı belirlenen araç ise 30 gün trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuyumcunun-dikkati-telefon-dolandiricilarini-oyununu-bozdu-2-milyonluk-altinini-kaptirmaktan-son-1108433274.html

türki̇ye

şehitkamil

tag otoyolu

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