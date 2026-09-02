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Plakadaki harfi bantla değiştirdi: Sürücüye 140 bin TL ceza
Plakadaki harfi bantla değiştirdi: Sürücüye 140 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda denetim yapan Otoyol Jandarması, bir otomobilin plakasındaki “L” harfinin “U” harfine dönüştürüldüğünü tespit etti. Plakasında... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
araç
plaka
şehitkamil
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde otomobilinin plakasındaki harfi değiştirdiği tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 30 gün süreyle trafikten men edildi.Jandarma Genel Komutanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre olay, 30 Ağustos'ta TAG Otoyolu'nda gerçekleştirilen devriye sırasında ortaya çıktı.Jandarma plakadaki değişikliği tespit ettiOtoyol Jandarması ekipleri, devriye sırasında bir otomobilin plakasında değişiklik yapıldığını tespit etti.Ekiplerin yaptığı incelemede, araç plakasındaki “L” harfinin “U” harfine dönüştürüldüğü belirlendi.140 bin lira ceza uygulandıTespitin ardından otomobilin sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulandı.Plakasında değişiklik yapıldığı belirlenen araç ise 30 gün trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuyumcunun-dikkati-telefon-dolandiricilarini-oyununu-bozdu-2-milyonluk-altinini-kaptirmaktan-son-1108433274.html
türki̇ye
şehitkamil
tag otoyolu
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araç, plaka, şehitkamil, tag otoyolu
araç, plaka, şehitkamil, tag otoyolu

Plakadaki harfi bantla değiştirdi: Sürücüye 140 bin TL ceza

14:09 02.09.2026
© AAAraç plaka
Araç plaka - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA
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Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda denetim yapan Otoyol Jandarması, bir otomobilin plakasındaki “L” harfinin “U” harfine dönüştürüldüğünü tespit etti. Plakasında değişiklik yapıldığı belirlenen aracın sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde otomobilinin plakasındaki harfi değiştirdiği tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre olay, 30 Ağustos'ta TAG Otoyolu'nda gerçekleştirilen devriye sırasında ortaya çıktı.

Jandarma plakadaki değişikliği tespit etti

Otoyol Jandarması ekipleri, devriye sırasında bir otomobilin plakasında değişiklik yapıldığını tespit etti.
Ekiplerin yaptığı incelemede, araç plakasındaki “L” harfinin “U” harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

140 bin lira ceza uygulandı

Tespitin ardından otomobilin sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulandı.
Plakasında değişiklik yapıldığı belirlenen araç ise 30 gün trafikten men edildi.
Yalova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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