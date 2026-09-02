https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/peru-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1108418156.html
Peru, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti
Peru, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti
Sputnik Türkiye
Peru Dışişleri Bakanlığı, İran'ın politikalarını kınayarak ülkeyle diplomatik ilişkilerin sonlandırılması kararı alındığını açıkladı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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Peru Dışişleri Bakanlığı, İran'ın politikalarını kınadığını ve ülkeyle diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.Peru Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Bakanlık, Peru'nun İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik uyguladığı ve uluslararası ticareti aksatan ağır kısıtlamaları derin endişeyle izlediğini belirtti.Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesine rağmen Latin Amerika ülkesinin vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sunmaya devam etmeyi planladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-iran-son-amerikan-saldirilarina-yanit-verirse-ayakta-kalamaz-1108415818.html
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Peru, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti
Peru Dışişleri Bakanlığı, İran'ın politikalarını kınayarak ülkeyle diplomatik ilişkilerin sonlandırılması kararı alındığını açıkladı.
Peru Dışişleri Bakanlığı, İran'ın politikalarını kınadığını ve ülkeyle diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Peru Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihsel olarak barışa olan bağlılığına, uluslararası hukuka saygısına ve demokrasinin savunulmasına dayanarak, Peru Cumhuriyeti Hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerini kesmeye karar vermiştir
Bakanlık, Peru'nun İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik uyguladığı ve uluslararası ticareti aksatan ağır kısıtlamaları derin endişeyle izlediğini belirtti.
Açıklamada, diplomatik ilişkilerin kesilmesine rağmen Latin Amerika ülkesinin vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sunmaya devam etmeyi planladığı belirtildi.