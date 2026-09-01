https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/beni-niye-kurtarmadiniz-5-yasindaki-kiz-cocugu-enkaz-altinda-60-saat-hayatta-kaldi-1108405921.html

'Beni niye kurtarmadınız?' 5 yaşındaki kız çocuğu enkaz altında 60 saat hayatta kaldı

'Beni niye kurtarmadınız?' 5 yaşındaki kız çocuğu enkaz altında 60 saat hayatta kaldı

Sputnik Türkiye

Nepal'de sel ve toprak kaymalarının yol açtığı felakette 5 yaşındaki Manisha, çöken binaların enkazı altında yaklaşık 60 saat kaldıktan sonra sağ kurtarıldı.

2026-09-01T14:51+0300

2026-09-01T14:51+0300

2026-09-01T14:51+0300

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Manisha, Nepal'in Rasuwa bölgesindeki Syabrubesi yakınlarında çöken bir binanın enkazı altında mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları ararken zayıf bir ses duydu. İlk başta bunun bir kedi sesi olduğunu düşünen ekipler, sesin geldiği noktayı elle kazmaya başladı.Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından ekipler Manisha'ya ulaştı. Küçük kız kurtarıldığında güçlükle tepki verebiliyordu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterle tahliyesi hemen gerçekleştirilemedi.Manisha önce bir kurtarma kampına götürüldü. Burada kendisine su ve bilincini yeniden kazanmasına yardımcı olması amacıyla haşlanmış pirincin suyu verildi. Daha sonra helikopterle başkent Katmandu'daki bir eğitim-araştırma hastanesinin çocuk acil servisine nakledildi.Hastane yetkilileri, Manisha'nın 30 Ağustos'ta anne ve babasıyla yeniden bir araya geldiğini ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.'Neden gelip beni kurtarmadınız?'Manisha'nın annesi Amerika merkezli CNN'e yaptığı açıklamada, kızının kendisine sel sularının geldiğini ve sürüklenirken "Anne ve baba" diye seslendiğini anlattı.Manisha'nın babası ise olay sırasında kızına kahvaltı verdiğini, ardından tarlaya gitmek üzere evden çıktığını söyledi. Aradan yalnızca beş saniye geçtiğini belirten baba, geri döndüğünde evin sel suları tarafından yok edildiğini gördüğünü anlattı.Saatler sonra eşiyle yeniden buluştuğunda ikisinin de yaşadıkları şok nedeniyle yere yığıldığını ve bilinçlerini kaybettiklerini aktaran baba, o sırada kızının hayatta olduğuna dair hiçbir umutlarının kalmadığını söyledi.Ancak Manisha, kendi evlerinin değil, iki başka binanın enkazının altında bulundu. Küçük kızın enkazın içinde oluşan bir hava boşluğunda mahsur kaldığı ve bu sayede yaklaşık 60 saat hayatta kalabildiği değerlendirildi.Baba, kızının kurtarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar bulunduğunu ve yüzünün aldığı darbeler nedeniyle tanınmayacak halde olduğunu söyledi. Ancak küçük kızın hayati bir problemi olmadığı aktarıldı.Nepal'de can kaybı 1000'i aştıNepal'in Çin sınırı yakınındaki Rasuwa bölgesi ve çevresinde etkili olan sel ve toprak kaymaları büyük yıkıma yol açtı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 1003'e yükseldiği bildirildi.Kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede binlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında ABD, Avustralya, Çin, Güney Kore, Ukrayna, Japonya ve Almanya vatandaşlarının da bulunduğu aktarıldı.Felakette hayatını kaybeden ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bazı kişilerin cenazeleri Nepal'in Chitwan kentindeki ormanlık alanda bulunan toplu mezarlara defnediliyor. Cenazelerin taşınması ve defin işlemleri sırasında Nepal polisi, kimliği belirlenemeyen kişilerin naaşlarına yönelik işlemlerde kişisel koruyucu ekipman kullanıyor.Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Manisha'nın enkazdan sağ çıkarılması felaketin ardından gelen en dikkat çekici kurtuluş hikayelerinden biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nepalde-mahsur-kalan-yuzlerce-isci-icin-zamana-karsi-yaris-can-kaybi-bini-asti-4-bin-kisi-kayip-1108398699.html

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