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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuştu: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuştu: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'
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İzmir’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için Esnaf Bakanlığı kurulmasını önerdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T17:52+0300
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poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
i̇zmir
chp
esnaf
esnaf odaları
işçi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e geldi.İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey vardı. Mutlaka ama mutlaka bir Esnaf Bakanlığı kurulması lazım'' dedi.Zincir marketlerin mahalle aralarına kadar yayılmasının esnaf açısından haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-chpden-ayrilanlarla-sakin-ola-ki-bir-tartismaya-girmeyin-1108235766.html
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kemal kılıçdaroğlu, i̇zmir, chp, esnaf, esnaf odaları, işçi, emek
kemal kılıçdaroğlu, i̇zmir, chp, esnaf, esnaf odaları, işçi, emek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuştu: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

17:52 02.09.2026
© AA / Berkan ÇetinCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Berkan Çetin
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İzmir’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için Esnaf Bakanlığı kurulmasını önerdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e geldi.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey vardı. Mutlaka ama mutlaka bir Esnaf Bakanlığı kurulması lazım'' dedi.
Zincir marketlerin mahalle aralarına kadar yayılmasının esnaf açısından haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor'' açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin
25 Ağustos, 16:13
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