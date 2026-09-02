https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-izmirde-konustu-esnaf-bakanligi-kurulmali-1108441580.html
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuştu: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuştu: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'
Sputnik Türkiye
İzmir’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için Esnaf Bakanlığı kurulmasını önerdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T17:52+0300
2026-09-02T17:52+0300
2026-09-02T17:52+0300
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esnaf
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işçi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e geldi.İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey vardı. Mutlaka ama mutlaka bir Esnaf Bakanlığı kurulması lazım'' dedi.Zincir marketlerin mahalle aralarına kadar yayılmasının esnaf açısından haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-chpden-ayrilanlarla-sakin-ola-ki-bir-tartismaya-girmeyin-1108235766.html
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kemal kılıçdaroğlu, i̇zmir, chp, esnaf, esnaf odaları, işçi, emek
kemal kılıçdaroğlu, i̇zmir, chp, esnaf, esnaf odaları, işçi, emek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuştu: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'
İzmir’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için Esnaf Bakanlığı kurulmasını önerdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’e geldi.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Esnafın büyümesi lazım ki şehir de büyüyebilsin. Eğer esnafı yok ederseniz vatandaşın doğrudan alışveriş yapacağı bir yer kalmayabilir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri söylediğimiz bir şey vardı. Mutlaka ama mutlaka bir Esnaf Bakanlığı kurulması lazım'' dedi.
Zincir marketlerin mahalle aralarına kadar yayılmasının esnaf açısından haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Esnafa ucuz kredi verilmeli, esnafın ayakta durması sağlanmalı. Esnaf sadece kendisi gelir elde etmiyor, istihdam da yaratıyor'' açıklamasında bulundu.