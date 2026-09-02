https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/melih-gokcek-supheli-olarak-ifade-verecek-tarih-belli-oldu-1108426989.html

Melih Gökçek şüpheli olarak ifade verecek: Tarih belli oldu

Melih Gökçek şüpheli olarak ifade verecek: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Tarih ve saat belli oldu. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:08+0300

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İbrahim Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade verecek.Melih Gökçek ne zaman ifadeye gidecek?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.Ne olmuştu? Gökçek hakkında iddialar neler?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağırılan Ağırel, savcılığa "tanık" sıfatıyla ifade vermişti. Ağırel, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında soruşturmaya ilişkin, "Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım." ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/melih-gokcek-sorusturmasi-gazeteci-murat-agirel-tanik-sifatiyla-ifade-verdi-1108376665.html

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