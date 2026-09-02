Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/medvedevden-kievin-sivil-havacilik-tehditlerine-sert-yanit-misillemeyle-karsilik-verilir-1108420249.html
Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’
Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya hava sahasındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T09:16+0300
2026-09-02T09:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
vladimir zelenskiy
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098477354_0:0:750:421_1920x0_80_0_0_79be93112d6d2fcf82850b6235367feb.png
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in beyanlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:Medvedev ayrıca her terör eyleminin sponsorları olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bu sponsorlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı liderlerdir. Onlar da sık sık trenle Kiev’e seyahat ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.Putin: ‘Yanıt vermesini biliriz’Tartışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarla başladı. Basın mensuplarının, Zelenskiy’in “Rus sivil uçaklarının güvenli olmayabileceği ve vurulabileceği” yönündeki söylemlerini sorması üzerine Putin, Kiev’in Rusya semalarını kapatmaya dönük tehditlerini hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/putin-dogu-ekonomi-forumu-icin-vladivostokta-1108419966.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098477354_59:0:686:470_1920x0_80_0_0_e2cf596bb4c3b0eedc453f5757c06ff9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), terör
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), terör

Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’

09:16 02.09.2026 (güncellendi: 09:19 02.09.2026)
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya hava sahasındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Medvedev, teröristlerle müzakere yapılmayacağını ve bu tür eylemlerin misillemeyle karşılık bulacağını belirtti.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in beyanlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
“Çılgın palyaçonun Rusya semalarındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine gelince, Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) bunları Bandera rejiminin devlet terörüne soyunması olarak nitelendirdi. Teröristlerle müzakere edilmez, onların eylemlerine misillemeyle yanıt verilir.”
Medvedev ayrıca her terör eyleminin sponsorları olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bu sponsorlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı liderlerdir. Onlar da sık sık trenle Kiev’e seyahat ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Putin: ‘Yanıt vermesini biliriz’

Tartışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarla başladı. Basın mensuplarının, Zelenskiy’in “Rus sivil uçaklarının güvenli olmayabileceği ve vurulabileceği” yönündeki söylemlerini sorması üzerine Putin, Kiev’in Rusya semalarını kapatmaya dönük tehditlerini hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını ifade etti.
Символика XI Восточного экономического форума , который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса ДВФУ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
DÜNYA
Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok’ta
09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала