https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/medvedevden-kievin-sivil-havacilik-tehditlerine-sert-yanit-misillemeyle-karsilik-verilir-1108420249.html
Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’
Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya hava sahasındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T09:16+0300
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in beyanlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:Medvedev ayrıca her terör eyleminin sponsorları olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bu sponsorlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı liderlerdir. Onlar da sık sık trenle Kiev’e seyahat ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.Putin: ‘Yanıt vermesini biliriz’Tartışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarla başladı. Basın mensuplarının, Zelenskiy’in “Rus sivil uçaklarının güvenli olmayabileceği ve vurulabileceği” yönündeki söylemlerini sorması üzerine Putin, Kiev’in Rusya semalarını kapatmaya dönük tehditlerini hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını ifade etti.
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), terör
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), terör
Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’
09:16 02.09.2026 (güncellendi: 09:19 02.09.2026)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya hava sahasındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Medvedev, teröristlerle müzakere yapılmayacağını ve bu tür eylemlerin misillemeyle karşılık bulacağını belirtti.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in beyanlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
“Çılgın palyaçonun Rusya semalarındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine gelince, Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) bunları Bandera rejiminin devlet terörüne soyunması olarak nitelendirdi. Teröristlerle müzakere edilmez, onların eylemlerine misillemeyle yanıt verilir.”
Medvedev ayrıca her terör eyleminin sponsorları olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bu sponsorlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı liderlerdir. Onlar da sık sık trenle Kiev’e seyahat ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Putin: ‘Yanıt vermesini biliriz’
Tartışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarla başladı. Basın mensuplarının, Zelenskiy’in “Rus sivil uçaklarının güvenli olmayabileceği ve vurulabileceği” yönündeki söylemlerini sorması üzerine Putin, Kiev’in Rusya semalarını kapatmaya dönük tehditlerini hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını ifade etti.