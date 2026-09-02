https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/medvedevden-kievin-sivil-havacilik-tehditlerine-sert-yanit-misillemeyle-karsilik-verilir-1108420249.html

Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’

Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya hava sahasındaki sivil havacılığa yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T09:16+0300

2026-09-02T09:16+0300

2026-09-02T09:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

vladimir zelenskiy

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

terör

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in beyanlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:Medvedev ayrıca her terör eyleminin sponsorları olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bu sponsorlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batılı liderlerdir. Onlar da sık sık trenle Kiev’e seyahat ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.Putin: ‘Yanıt vermesini biliriz’Tartışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarla başladı. Basın mensuplarının, Zelenskiy’in “Rus sivil uçaklarının güvenli olmayabileceği ve vurulabileceği” yönündeki söylemlerini sorması üzerine Putin, Kiev’in Rusya semalarını kapatmaya dönük tehditlerini hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını ifade etti.

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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), terör