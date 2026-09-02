https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/mahkemeden-milyonluk-tazminat-karari-kopek-saldirisinda-yuzunde-kalici-izler-kalan-cocugun-1108428635.html
Mahkemeden milyonluk tazminat kararı: Köpek saldırısında yüzünde 'kalıcı izler' kalan çocuğun davasında karar çıktı
Mahkemeden milyonluk tazminat kararı: Köpek saldırısında yüzünde 'kalıcı izler' kalan çocuğun davasında karar çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de sahipli köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzünden yaralanan 11 yaşındaki çocuğa, köpeğin sahibinin 1 milyon 200 bin 249 lira tazminat ödemesine karar... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T12:28+0300
2026-09-02T12:28+0300
2026-09-02T12:28+0300
türki̇ye
i̇zmir
köpek saldırısı
tazminat
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İzmir Menderes'te 11 yaşındaki çocuk, 3 yıl önce bakkaldan dönerken sahipli Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüz bölgesinde estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz kalırken ailesinin açtığı tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme çocuğun yüzündeki izin geleceği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, köpeğin sahibinin, toplam 1 milyon 200 bin 249 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. İz nedeniyle ekonomik geleceği de sarsıldı vurgusu yapıldıMenderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Ağustos 2023'te Ataköy Mahallesi'nde bakkaldan dönen 11 yaşındaki S.G'nin, İ.A'ya ait Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin açılan tazminat davasının gerekçeli kararını tamamladı.Kararda, çocuğun yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Adli tıp raporunda izin yüz bölgesinde bulunması ve sosyal iletişimde dikkati çekmesi sebebiyle çocuğun ekonomik geleceğinin sarsılması oranının yüzde 5 olarak belirlendiği, bilirkişi raporu doğrultusunda 941 bin 530 lira ekonomik geleceğin sarsılma zararı ile 8 bin 719 lira tedavi gideri tespit edildiği kaydedildi.Hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğunun bulunduğu ifade edilerek, davacı çocuk için 950 bin 249 lira maddi, 150 bin lira manevi, anne Fatma G. ve baba Hüseyin G. için de 50'şer bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 lira tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsil edilmesine hükmedildiği bildirildi. Ayrıca kararda, olaya ilişkin Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İ.A'ya "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 13 bin 500 lira adli para cezasının istinaf incelemesinin ardından kesinleştiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/sahipsiz-kopeklerin-saldirisinda-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-bir-cocuk-yaralandi-bir-insanin-cani-1105382788.html
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i̇zmir, köpek saldırısı , tazminat
i̇zmir, köpek saldırısı , tazminat
Mahkemeden milyonluk tazminat kararı: Köpek saldırısında yüzünde 'kalıcı izler' kalan çocuğun davasında karar çıktı
İzmir'de sahipli köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzünden yaralanan 11 yaşındaki çocuğa, köpeğin sahibinin 1 milyon 200 bin 249 lira tazminat ödemesine karar verildi.
İzmir Menderes'te 11 yaşındaki çocuk, 3 yıl önce bakkaldan dönerken sahipli Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüz bölgesinde estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz kalırken ailesinin açtığı tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme çocuğun yüzündeki izin geleceği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, köpeğin sahibinin, toplam 1 milyon 200 bin 249 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.
İz nedeniyle ekonomik geleceği de sarsıldı vurgusu yapıldı
Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Ağustos 2023'te Ataköy Mahallesi'nde bakkaldan dönen 11 yaşındaki S.G'nin, İ.A'ya ait Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin açılan tazminat davasının gerekçeli kararını tamamladı.
Kararda, çocuğun yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla düzeltilemeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Adli tıp raporunda izin yüz bölgesinde bulunması ve sosyal iletişimde dikkati çekmesi sebebiyle çocuğun ekonomik geleceğinin sarsılması oranının yüzde 5 olarak belirlendiği, bilirkişi raporu doğrultusunda 941 bin 530 lira ekonomik geleceğin sarsılma zararı ile 8 bin 719 lira tedavi gideri tespit edildiği kaydedildi.
Hayvan bulunduranın kusursuz sorumluluğunun bulunduğu ifade edilerek, davacı çocuk için 950 bin 249 lira maddi, 150 bin lira manevi, anne Fatma G. ve baba Hüseyin G. için de 50'şer bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 lira tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsil edilmesine hükmedildiği bildirildi. Ayrıca kararda, olaya ilişkin Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık İ.A'ya "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 13 bin 500 lira adli para cezasının istinaf incelemesinin ardından kesinleştiği hatırlatıldı.