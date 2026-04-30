https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/sahipsiz-kopeklerin-saldirisinda-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-bir-cocuk-yaralandi-bir-insanin-cani-1105382788.html

Sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı: 'Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?'

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 ve 10 yaşındaki 2 çocuktan küçük olan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105382857_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2f9bfaed400a3d62a659b6cc8885cdff.jpg

Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Durumu ağır olan Hamza Özsoy kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.'Babam beni kurtardı'Ayaz Özsoy, yaşadıklarını "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı" sözleriyle anlattı.'Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?'Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, yeğeninden acı haber geldiğini anlattı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

