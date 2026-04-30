İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı: 'Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?'
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 ve 10 yaşındaki 2 çocuktan küçük olan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T02:59+0300
2026-04-30T03:08+0300
Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Durumu ağır olan Hamza Özsoy kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
02:59 30.04.2026 (güncellendi: 03:08 30.04.2026)
© AA / Bahar TanrıtanırSahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden çocuğun amcası "Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?" diyerek tepki gösterdi
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 ve 10 yaşındaki 2 çocuktan küçük olan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Hamza Özsoy kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Babam beni kurtardı'

Ayaz Özsoy, yaşadıklarını "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı" sözleriyle anlattı.

'Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?'

Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.
Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, yeğeninden acı haber geldiğini anlattı:

Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın.

