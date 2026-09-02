https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/maduronun-alikonulduktan-sonraki-ilk-fotografinin-hikayesi-ortaya-cikti-1108420408.html
Maduro'nun alıkonulduktan sonraki ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı
Maduro'nun alıkonulduktan sonraki ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayımlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T09:27+0300
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2026-09-02T09:27+0300
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Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı."Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti.Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini ve moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı.Babasının depremden sonra kendilerini telefonla aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti.Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, süreci şöyle anlattı:Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun, "Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir" diye düşündüğünü aktardı.Fotoğraflar ağustos ayında ailesine ulaştıMaduro Guerra, fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi.Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti.Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayımlanacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Cilia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayımlamıştı.Ne olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/maduro-tutuldugu-cezaevinden-torunlarina-fotograf-gonderdi-1108352048.html
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nicolas maduro, nicolas maduro guerra, cilia flores, venezuela, abd, la guaira
nicolas maduro, nicolas maduro guerra, cilia flores, venezuela, abd, la guaira
Maduro'nun alıkonulduktan sonraki ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı
Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayımlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak 'güçlü durduğuna' dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti.
Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı.
"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden
bir gün sonra çekildiğini belirtti.
Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini ve moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı.
Babasının depremden sonra kendilerini telefonla aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti.
Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, süreci şöyle anlattı:
Fotoğrafı çeken kişi ısrar ederek, 'Lütfen gelin, bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz' demiş.
Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun, "Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir" diye düşündüğünü aktardı.
Fotoğraflar ağustos ayında ailesine ulaştı
Maduro Guerra, fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi.
Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti.
Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayımlanacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.
Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Cilia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayımlamıştı.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş
, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti.