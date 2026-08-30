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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/maduro-tutuldugu-cezaevinden-torunlarina-fotograf-gonderdi-1108352048.html
Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraf gönderdi
Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraf gönderdi
Sputnik Türkiye
Eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına gönderdiği fotoğrafları paylaştı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T20:44+0300
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Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraflar gönderdi. Maduro’nun görüntülerde oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti.Maduro’nun Telegram kanalından fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajda, “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarıma ve bizi seven herkese küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Güçlü olduğumuzu ve kalplerimizin sevginizle dolup taştığını bilmenizi isterim” ifadeleri yer aldı.Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı. Dava yargıcı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla açılan davanın duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-ve-esi-hakim-karsisina-cikti-dava-tarihi-belli-oldu-1107473941.html
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nicolas maduro, venezuela, abd, telegram, cilia flores, haberler
nicolas maduro, venezuela, abd, telegram, cilia flores, haberler

Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraf gönderdi

20:44 30.08.2026
© Nicolás Maduro/TelegramNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© Nicolás Maduro/Telegram
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Eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına gönderdiği fotoğrafları paylaştı.
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraflar gönderdi. Maduro’nun görüntülerde oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti.
Maduro’nun Telegram kanalından fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajda, “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarıma ve bizi seven herkese küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Güçlü olduğumuzu ve kalplerimizin sevginizle dolup taştığını bilmenizi isterim” ifadeleri yer aldı.
Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı. Dava yargıcı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla açılan davanın duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirlemişti.
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, avukatları Anna Estevao ve Mark Donnelly ile Maduro'nun eşi Cilia Flores'i gösteren mahkeme çizimi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
DÜNYA
Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu
22 Temmuz, 23:58
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