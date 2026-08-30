https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/maduro-tutuldugu-cezaevinden-torunlarina-fotograf-gonderdi-1108352048.html
Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraf gönderdi
Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraf gönderdi
Sputnik Türkiye
Eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına gönderdiği fotoğrafları paylaştı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T20:44+0300
2026-08-30T20:44+0300
2026-08-30T20:44+0300
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Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraflar gönderdi. Maduro’nun görüntülerde oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti.Maduro’nun Telegram kanalından fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajda, “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarıma ve bizi seven herkese küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Güçlü olduğumuzu ve kalplerimizin sevginizle dolup taştığını bilmenizi isterim” ifadeleri yer aldı.Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı. Dava yargıcı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla açılan davanın duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-ve-esi-hakim-karsisina-cikti-dava-tarihi-belli-oldu-1107473941.html
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nicolas maduro, venezuela, abd, telegram, cilia flores, haberler
nicolas maduro, venezuela, abd, telegram, cilia flores, haberler
Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraf gönderdi
Eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tutulduğu cezaevinden torunlarına gönderdiği fotoğrafları paylaştı.
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de tutulduğu cezaevinden torunlarına fotoğraflar gönderdi. Maduro’nun görüntülerde oldukça zayıflamış olduğu dikkat çekti.
Maduro’nun Telegram kanalından fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajda, “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarıma ve bizi seven herkese küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Güçlü olduğumuzu ve kalplerimizin sevginizle dolup taştığını bilmenizi isterim” ifadeleri yer aldı.
Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı. Dava yargıcı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla açılan davanın duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirlemişti.