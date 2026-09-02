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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-gemi-kazasi-nedeniyle-eglence-faaliyetleri-yasaklandi-1108444295.html
Kuzey Kıbrıs'ta gemi kazası nedeniyle eğlence faaliyetleri yasaklandı
Kuzey Kıbrıs'ta gemi kazası nedeniyle eğlence faaliyetleri yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından ilan edilen yas kapsamında, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T20:24+0300
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dünya
kuzey kıbrıs
gemi
gemi arızası
gemi kazası
gemi enkazı
gemi kaptanı
müzik
müzik kısıtlaması
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Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığının talimatıyla, gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında konut, iş yeri, restoran, kafe, bar ve eğlence mekanlarında müzik yayını yapılması yasaklandı.Düğün salonlarındaki düğünler ise uygulamadan muaf tutuldu. 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar geçerli olan yasağın uygulanması için ilgili işletmelerde denetim ve kontrollerin yapılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html
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kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi kaptanı, müzik, müzik kısıtlaması
kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi kaptanı, müzik, müzik kısıtlaması

Kuzey Kıbrıs'ta gemi kazası nedeniyle eğlence faaliyetleri yasaklandı

20:24 02.09.2026
© Harun ÖzalpKuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Harun Özalp
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından ilan edilen yas kapsamında, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine kısıtlama getirildi.
Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığının talimatıyla, gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında konut, iş yeri, restoran, kafe, bar ve eğlence mekanlarında müzik yayını yapılması yasaklandı.
Düğün salonlarındaki düğünler ise uygulamadan muaf tutuldu. 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar geçerli olan yasağın uygulanması için ilgili işletmelerde denetim ve kontrollerin yapılacağı bildirildi.
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