https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-gemi-kazasi-nedeniyle-eglence-faaliyetleri-yasaklandi-1108444295.html

Kuzey Kıbrıs'ta gemi kazası nedeniyle eğlence faaliyetleri yasaklandı

Kuzey Kıbrıs'ta gemi kazası nedeniyle eğlence faaliyetleri yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından ilan edilen yas kapsamında, 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T20:24+0300

2026-09-02T20:24+0300

2026-09-02T20:24+0300

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Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığının talimatıyla, gemi kazası nedeniyle ilan edilen yas kapsamında konut, iş yeri, restoran, kafe, bar ve eğlence mekanlarında müzik yayını yapılması yasaklandı.Düğün salonlarındaki düğünler ise uygulamadan muaf tutuldu. 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar geçerli olan yasağın uygulanması için ilgili işletmelerde denetim ve kontrollerin yapılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibris-bayindirlik-ve-ulastirma-bakani-erhan-arikli-gorevden-alindi-1108442885.html

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kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi kaptanı, müzik, müzik kısıtlaması