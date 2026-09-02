https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-batan-gemide-kaybolan-20-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-tcg-alemdar-bolgeye-ulasti-1108424806.html
Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor: TCG Alemdar bölgeye ulaştı
Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor: TCG Alemdar bölgeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili arama çalışmalarına katılmak için harekete geçen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar gemisi bölgeye ulaştı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:37+0300
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kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katılmak için bölgeye ulaştı. Gemi enkazına ait olduğu değerlendirilen bölgede çalışmalar yoğunlaştıYetkililerden alınan bilgiye göre, TDK'ye ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi. TCG Alemdar'ın, TCG Işın Gemisi'nin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği alana konuşlandığı öğrenildi.Öte yandan geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kuzey-kibrista-kaybolan-20-kisiyi-robot-denizalti-arayacak-geminin-enkazi-514-metre-derinlikte-1108401052.html
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kuzey kıbrıs, türk deniz kuvvetleri
kuzey kıbrıs, türk deniz kuvvetleri
Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor: TCG Alemdar bölgeye ulaştı
Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili arama çalışmalarına katılmak için harekete geçen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar gemisi bölgeye ulaştı.
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katılmak için bölgeye ulaştı.
Gemi enkazına ait olduğu değerlendirilen bölgede çalışmalar yoğunlaştı
Yetkililerden alınan bilgiye göre, TDK'ye ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi. TCG Alemdar'ın, TCG Işın Gemisi'nin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği alana konuşlandığı öğrenildi.
Öte yandan geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.