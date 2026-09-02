https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-batan-gemide-kaybolan-20-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-tcg-alemdar-bolgeye-ulasti-1108424806.html

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor: TCG Alemdar bölgeye ulaştı

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor: TCG Alemdar bölgeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili arama çalışmalarına katılmak için harekete geçen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar gemisi bölgeye ulaştı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T11:37+0300

2026-09-02T11:37+0300

2026-09-02T11:37+0300

dünya

kuzey kıbrıs

türk deniz kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108400427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60078d176482608089a783b6699ab6cb.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katılmak için bölgeye ulaştı. Gemi enkazına ait olduğu değerlendirilen bölgede çalışmalar yoğunlaştıYetkililerden alınan bilgiye göre, TDK'ye ait arama kurtarma gemisi olan "TCG Alemdar" sabah saatleri itibarıyla, geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına geldi. TCG Alemdar'ın, TCG Işın Gemisi'nin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği alana konuşlandığı öğrenildi.Öte yandan geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kuzey-kibrista-kaybolan-20-kisiyi-robot-denizalti-arayacak-geminin-enkazi-514-metre-derinlikte-1108401052.html

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, türk deniz kuvvetleri