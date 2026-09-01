https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/polisiz-yalaniyla-emekli-adamin-bin-758-cumhuriyet-altinini-aldilar-son-supheli-de-yakalandi--1108409190.html

'Polisiz' yalanıyla emekli adamın bin 758 Cumhuriyet Altını'nı aldılar: Son şüpheli de yakalandı

'Polisiz' yalanıyla emekli adamın bin 758 Cumhuriyet Altını'nı aldılar: Son şüpheli de yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşayan yaşlı adamı polisiz diyerek kandıran ve bin 758 Cumhuriyet Altını'nı alan dolandırıcılardan biri daha Şanlıurfa'da yakalandı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T16:39+0300

2026-09-01T16:39+0300

2026-09-01T16:39+0300

türki̇ye

şanlıurfa valiliği

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul Beşiktaş'ta 83 yaşındaki Dinçer Kazancı'yı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın yaklaşık 80 milyon liralık bin 758 Cumhuriyet Altını'nı alan dolandırıcılık çetesinin firari üyesi Şanlıurfa'da yakalandı. Kendi elleriyle teslim ettiŞanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Dinçer Kazancı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye teslim etti.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerden birinin Şanlıurfa'da olduğu belirlendi.İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K, Haliliye ilçesinde yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/emekli-adam-bin-758-cumhuriyet-altinini-dolandiricilara-kaptirdi-5-gozalti-1106865467.html

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şanlıurfa valiliği, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık