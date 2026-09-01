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'Polisiz' yalanıyla emekli adamın bin 758 Cumhuriyet Altını'nı aldılar: Son şüpheli de yakalandı
'Polisiz' yalanıyla emekli adamın bin 758 Cumhuriyet Altını'nı aldılar: Son şüpheli de yakalandı
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İstanbul'da yaşayan yaşlı adamı polisiz diyerek kandıran ve bin 758 Cumhuriyet Altını'nı alan dolandırıcılardan biri daha Şanlıurfa'da yakalandı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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şanlıurfa valiliği
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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İstanbul Beşiktaş'ta 83 yaşındaki Dinçer Kazancı'yı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın yaklaşık 80 milyon liralık bin 758 Cumhuriyet Altını'nı alan dolandırıcılık çetesinin firari üyesi Şanlıurfa'da yakalandı. Kendi elleriyle teslim ettiŞanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Dinçer Kazancı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye teslim etti.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerden birinin Şanlıurfa'da olduğu belirlendi.İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K, Haliliye ilçesinde yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/emekli-adam-bin-758-cumhuriyet-altinini-dolandiricilara-kaptirdi-5-gozalti-1106865467.html
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şanlıurfa valiliği, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
şanlıurfa valiliği, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

'Polisiz' yalanıyla emekli adamın bin 758 Cumhuriyet Altını'nı aldılar: Son şüpheli de yakalandı

16:39 01.09.2026
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© AA / ASELSAN
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İstanbul'da yaşayan yaşlı adamı polisiz diyerek kandıran ve bin 758 Cumhuriyet Altını'nı alan dolandırıcılardan biri daha Şanlıurfa'da yakalandı.
İstanbul Beşiktaş'ta 83 yaşındaki Dinçer Kazancı'yı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın yaklaşık 80 milyon liralık bin 758 Cumhuriyet Altını'nı alan dolandırıcılık çetesinin firari üyesi Şanlıurfa'da yakalandı.

Kendi elleriyle teslim etti

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Dinçer Kazancı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerden birinin Şanlıurfa'da olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K, Haliliye ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
TÜRKİYE
Emekli adam bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı: 5 gözaltı
29 Haziran , 22:47
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