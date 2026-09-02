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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuresel-panik-tahvil-getirileri-son-yillarin-zirvesine-cikti-1108430034.html
Küresel panik: Tahvil getirileri son yılların zirvesine çıktı
Küresel panik: Tahvil getirileri son yılların zirvesine çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda tahvil getirileri, Ortadoğu'da yeniden tırmanan çatışmaların enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle sert yükseldi.
2026-09-02T12:39+0300
2026-09-02T12:39+0300
ekonomi̇
tahvil
abd
ortadoğu
hürmüz boğazı
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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde son günlerde karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, petrol arzına ilişkin riskleri gündeme taşıdı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen devlet tahvillerinden uzaklaşmasına ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden oldu.ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 3 baz puan artışla yüzde 4,7880'e çıkarak yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Japonya'da ise 10 yıllık devlet tahvili getirisi 6 baz puandan fazla yükselerek yüzde 3 seviyesini aştı. Bu, Japonya'da 1996'dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu. 2 yıllık Japon devlet tahvili getirisi de yüzde 1,81'e çıkarak 31 yılın zirvesini gördü.İngiltere'de 10 yıllık devlet tahvili olarak bilinen "gilt" getirisi 9 baz puandan fazla artarak yüzde 5,2341'e yükseldi. Bu seviye, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. 30 yıllık İngiliz tahvili getirisi de yaklaşık 9 baz puan yükselerek yüzde 5,8856 ile Mart 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Euro Bölgesi'nde de tahvil getirileri yükseldi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puandan fazla artarak yüzde 3,3546'ya çıktı ve son 52 haftanın zirvesini gördü. 2 yıllık Alman tahvil getirisi ise yüzde 2,9496 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'nın 2 yıllık tahvil getirisi de Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Petrol fiyatları tekrar 100 dolara mı gidiyor?Tahvil piyasalarındaki satış baskısının temel nedenlerinden biri, Ortadoğu'daki çatışmaların petrol arzında kesinti riskini artırması oldu. Küresel petrol göstergesi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselerek 92,38 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolünün fiyatı yüzde 2,61 artışla 88,05 dolara ulaştı.Petrol fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların yalnızca jeopolitik risklere değil, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesine ilişkin beklentilerine de odaklanmasına yol açtı. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, Batı basınına konuşan uzmanlara göre enflasyonun yeniden hız kazanması ve faiz indirimlerinin ötelenmesi ihtimalini güçlendirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/imfden-ukraynaya-kredi-darbesi-700-milyon-dolarlik-yeni-dilim-aktarilmadi-1108419785.html
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tahvil, abd, ortadoğu, hürmüz boğazı
tahvil, abd, ortadoğu, hürmüz boğazı

Küresel panik: Tahvil getirileri son yılların zirvesine çıktı

12:39 02.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTahviller sert çıktı
Tahviller sert çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Küresel piyasalarda tahvil getirileri, Ortadoğu'da yeniden tırmanan çatışmaların enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle sert yükseldi. ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya'da devlet tahvili getirileri yükselirken, Japonya ve İngiltere'de bazı vadelerde getiriler çok yıllı zirvelere ulaştı.
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde son günlerde karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, petrol arzına ilişkin riskleri gündeme taşıdı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen devlet tahvillerinden uzaklaşmasına ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden oldu.
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 3 baz puan artışla yüzde 4,7880'e çıkarak yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Japonya'da ise 10 yıllık devlet tahvili getirisi 6 baz puandan fazla yükselerek yüzde 3 seviyesini aştı. Bu, Japonya'da 1996'dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu. 2 yıllık Japon devlet tahvili getirisi de yüzde 1,81'e çıkarak 31 yılın zirvesini gördü.
İngiltere'de 10 yıllık devlet tahvili olarak bilinen "gilt" getirisi 9 baz puandan fazla artarak yüzde 5,2341'e yükseldi. Bu seviye, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. 30 yıllık İngiliz tahvili getirisi de yaklaşık 9 baz puan yükselerek yüzde 5,8856 ile Mart 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Euro Bölgesi'nde de tahvil getirileri yükseldi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puandan fazla artarak yüzde 3,3546'ya çıktı ve son 52 haftanın zirvesini gördü. 2 yıllık Alman tahvil getirisi ise yüzde 2,9496 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'nın 2 yıllık tahvil getirisi de Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Petrol fiyatları tekrar 100 dolara mı gidiyor?

Tahvil piyasalarındaki satış baskısının temel nedenlerinden biri, Ortadoğu'daki çatışmaların petrol arzında kesinti riskini artırması oldu. Küresel petrol göstergesi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselerek 92,38 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolünün fiyatı yüzde 2,61 artışla 88,05 dolara ulaştı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların yalnızca jeopolitik risklere değil, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesine ilişkin beklentilerine de odaklanmasına yol açtı. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, Batı basınına konuşan uzmanlara göre enflasyonun yeniden hız kazanması ve faiz indirimlerinin ötelenmesi ihtimalini güçlendirebilir.
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