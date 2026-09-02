https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kongoda-ebola-salgini-can-almaya-devam-ediyor-can-kaybi-3-bini-asti-1108432388.html

Kongo'da Ebola salgını can almaya devam ediyor: Can kaybı 3 bini aştı

Kongo'da Ebola salgını can almaya devam ediyor: Can kaybı 3 bini aştı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında can kaybı 3 bini geçti. Hükümet verilerine göre doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 186'ya yükselirken... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T13:21+0300

2026-09-02T13:21+0300

2026-09-02T13:21+0300

sağlik

kongo

dünya sağlık örgütü (dsö)

salgın

ebola

can kaybı

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Kongo tarihinin en ölümcül Ebola salgını haline gelen mevcut salgın, ülkenin kuzeydoğusunda yayılmaya devam ediyor. Hükümet verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 7'ye, doğrulanmış vakaların sayısı ise 6 bin 186'ya çıktı.Kongolu yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve yardım kuruluşları salgını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu çabalara rağmen Ebola şu ana kadar altı eyalete yayıldı.DSÖ'nün tahminine göre Ebola kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ı tedavi merkezlerinin dışında gerçekleşiyor. Bu oran, hastaların önemli bölümünün sağlık ekipleri tarafından zamanında tespit edilemediğini gösteriyor.Sağlık uzmanlarına göre zayıf hastalık takip sistemleri, güvenlik sorunları ve bazı bölgelerde toplumun sağlık ekiplerine karşı direnci, vakaların erken tespit edilmesini zorlaştırıyor.Mevcut salgın 15 Mayıs'ta Ituri eyaletinde resmen ilan edildi. Ancak bazı sağlık yetkilileri ve uzmanlar, hastalığın bölgede ocak ayından itibaren yayılmaya başlamış olabileceğini değerlendiriyor.Salgına Bundibugyo Ebola türü neden oluyor. Mevcut salgın, 2018-2020 yıllarında yaşanan salgını geride bırakarak Kongo'nun kayıtlardaki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını oldu.Dünya genelinde ise 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan salgının ardından kayıtlardaki ikinci en büyük Ebola salgını konumuna geldi. Batı Afrika'daki salgında 28 bin 600'den fazla kişi enfekte olmuş ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Bundibugyo türüne karşı onaylanmış özel bir aşı veya tedavi bulunmuyor.

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kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), salgın, ebola, can kaybı