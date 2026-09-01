https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/yeni-arastirma-yuksek-kan-sekeri-kanser-hucrelerini-gizleyebilir-1108402192.html

Yeni araştırma: Yüksek kan şekeri kanser hücrelerini gizleyebilir

Yeni araştırma: Yüksek kan şekeri kanser hücrelerini gizleyebilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, yüksek kan şekerinin bazı kanser hücrelerinin yüzeyindeki koruyucu tabakayı kalınlaştırarak bağışıklık sisteminden saklanmalarına yardımcı... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T13:10+0300

2026-09-01T13:10+0300

2026-09-01T13:10+0300

sağlik

şeker

kanser

bağışıklık sistemi

savunma

tedavi

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ABD'deki Sanford Burnham Prebys Tıbbi Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen ve Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, yüksek kan şekerinin kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçmasına nasıl yardımcı olabileceği incelendi.Araştırmacılar, kanser hücrelerinin yüzeyinde şekerden türetilen moleküllerden oluşan koruyucu bir tabaka bulunduğunu belirtti. 'Glikokaliks' adı verilen bu tabaka kalınlaştığında, bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini tanıması ve yok etmesi zorlaşabiliyor.Laboratuvar deneylerinde kanser hücreleri, insan vücudundaki koşullara benzer ortamlarda farklı glikoz seviyelerine maruz bırakıldı. Sonuçlar, yüksek glikoz seviyelerinin belirli koşullarda kanser hücrelerinin yüzeyindeki koruyucu tabakayı kalınlaştırabildiğini gösterdi.Araştırmanın başyazarı Sanford Burnham Prebys Tıbbi Araştırma Enstitüsünden Dr. Kevin Tharp, bulguların yüksek kan şekeri ile kanser arasındaki bağlantının nasıl oluşabileceğine ilişkin olası bir mekanizma ortaya koyduğunu söyledi.Yüksek kan şekeri ile kanser gelişme riski ve tedavi sonrası daha kötü sonuçlar arasında daha önce de bağlantılar bulunmuştu. Yeni çalışma ise yüksek kan şekerinin kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmasına doğrudan nasıl katkıda bulunabileceğine ilişkin bir açıklama sunuyor.Kanserin 'koruyucu kalkanı' hedef alınabilirBilim insanları bu süreçte HSF1 adlı bir proteinin önemli rol oynadığını belirledi. Hücrelerin stres altında hayatta kalmasına yardımcı olan bu protein, yüksek kan şekerinin kanser hücrelerinin koruyucu tabakasını değiştirmesinde etkili oldu.Deneylerde yüksek kan şekeri, yalnızca HSF1 proteininin bulunduğu ve tümör ortamına benzeyen koşullarda kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçmasını kolaylaştırdı.Araştırmacılara göre HSF1'i hedefleyen ilaçlar, gelecekte kanser hücrelerinin yüzeyindeki koruyucu tabakanın azaltılmasını ve bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha kolay tanımasını sağlayabilir.Araştırmacılar, bu mekanizmanın özellikle kanser immünoterapilerinin etkinliğini artırabilecek yeni tedavilerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/yeni-arastirma-tatlandiricilarin-etkisi-nesiller-boyu-surebilir-1108381017.html

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şeker, kanser, bağışıklık sistemi, savunma, tedavi