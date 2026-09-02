https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kecioren-belediyesinde-129-personelin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-sorusturma-baslatildi-1108438884.html
Keçiören Belediyesi'nde 129 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı: Soruşturma başlatıldı
Keçiören Belediyesi'nde 129 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testleri sonucunda testleri pozitif çıkan 129 kişi hakkında soruşturma... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T16:29+0300
2026-09-02T16:29+0300
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keçiören belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
uyuşturucu testi
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Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinde 129 personelin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Gönüllülük esasına göre test yapıldıAdli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformlarında, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.Çalışmalar sonucunda, Keçiören Belediyesince gönüllülük esasına dayalı olarak belediyede görev yapan personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilebilmesi amacıyla bazı testlerin yaptırıldığı ve testlerin neticesinde uyuşturucu testi pozitif çıkan personelin olduğu belirlendi.Öte yandan, araştırma kapsamında, belediye tarafından uyuşturucu taraması yapılması talebini bazı personelin kabul etmeyerek istifa ettiği yönünde haberlerin bulunduğu tespit edildi.Haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçtiSöz konusu haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılması için Keçiören Belediyesi ile gerekli yazışmaların yapılması talep edilerek testlerin nasıl yaptırıldığı ve test sonuçları pozitif çıkan personelle ilgili gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi istendi.Başsavcılık, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından ifadelerinin alınmasını, bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve hangi uyuşturucunun kullanıldığının tespiti amacıyla kan, kıl ve idrar örneklerinin aldırılmasına ilişkin talepte bulundu.İlk testte 171 kişinin pozitif çıkmıştıYapılan incelemede, belediyenin 12 Ocak'taki yönetim kararıyla, hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekçeleriyle, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapılmasına karar verdiği, taramanın ardından 171 personelin uyuşturucu tarama testinin pozitif çıktığı kaydedildi.Testlerin tekrarlanmasının ardından 171 kişiden 42'sinin testlerinin negatif olduğu, 129 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmislardi-kenan-dogulu-ve-enis-arikanin-test-sonuclari-cikti--1106620638.html
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keçiören belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, uyuşturucu testi
keçiören belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, uyuşturucu testi
Keçiören Belediyesi'nde 129 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı: Soruşturma başlatıldı
16:29 02.09.2026 (güncellendi: 16:32 02.09.2026)
Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testleri sonucunda testleri pozitif çıkan 129 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinde 129 personelin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Gönüllülük esasına göre test yapıldı
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformlarında, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda, Keçiören Belediyesince gönüllülük esasına dayalı olarak belediyede görev yapan personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilebilmesi amacıyla bazı testlerin yaptırıldığı ve testlerin neticesinde uyuşturucu testi pozitif çıkan personelin olduğu belirlendi.
Öte yandan, araştırma kapsamında, belediye tarafından uyuşturucu taraması yapılması talebini bazı personelin kabul etmeyerek istifa ettiği yönünde haberlerin bulunduğu tespit edildi.
Haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Söz konusu haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılması için Keçiören Belediyesi ile gerekli yazışmaların yapılması talep edilerek testlerin nasıl yaptırıldığı ve test sonuçları pozitif çıkan personelle ilgili gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi istendi.
Başsavcılık, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından ifadelerinin alınmasını, bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve hangi uyuşturucunun kullanıldığının tespiti amacıyla kan, kıl ve idrar örneklerinin aldırılmasına ilişkin talepte bulundu.
İlk testte 171 kişinin pozitif çıkmıştı
Yapılan incelemede, belediyenin 12 Ocak'taki yönetim kararıyla, hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekçeleriyle, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapılmasına karar verdiği, taramanın ardından 171 personelin uyuşturucu tarama testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Testlerin tekrarlanmasının ardından 171 kişiden 42'sinin testlerinin negatif olduğu, 129 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.