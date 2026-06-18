https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmislardi-kenan-dogulu-ve-enis-arikanin-test-sonuclari-cikti--1106620638.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı: Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın test sonuçları çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı: Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın test sonuçları çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimler arasında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin testi pozitif çıktı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T17:28+0300
2026-06-18T17:28+0300
2026-06-18T17:46+0300
uyuşturucu
kenan doğulu
enis arıkan
berdan mardini
uyuşturucu operasyonu
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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Ozan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları çıktı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçlarına göre uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıkan isimler şunlar; Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek isimli 8 kişinin uyuşturucu madde test sonuçları pozitif çıktı.Ne olmuştu?Soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html
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uyuşturucu, kenan doğulu, enis arıkan, berdan mardini, uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu, kenan doğulu, enis arıkan, berdan mardini, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı: Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın test sonuçları çıktı
17:28 18.06.2026 (güncellendi: 17:46 18.06.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimler arasında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin testi pozitif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Ozan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçlarına göre uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıkan isimler şunlar;
Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek isimli 8 kişinin uyuşturucu madde test sonuçları pozitif çıktı.
Soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyordu.