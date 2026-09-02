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İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
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AKOM'dan İstanbul'da cuma günü için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.İstanbul'a sağanak geliyorAKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.İstanbul'da hava nasıl olacak?Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-1108418478.html
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i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bugün hava durumu, istanbul hava durumu

İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

12:38 02.09.2026 (güncellendi: 12:59 02.09.2026)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
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AKOM'dan İstanbul'da cuma günü için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul'a sağanak geliyor

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
İstanbul'da sağanak
© Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.
Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
YAŞAM
Hava durumu bir anda değişiyor: Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı
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