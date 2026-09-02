https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbullular-dikkat-akom-gun-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1108429765.html

İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

AKOM'dan İstanbul'da cuma günü için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:38+0300

2026-09-02T12:38+0300

2026-09-02T12:59+0300

yaşam

i̇stanbul

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428868_0:89:3072:1816_1920x0_80_0_0_5a5ffedc127690bd48864c8763aba54f.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.İstanbul'a sağanak geliyorAKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.İstanbul'da hava nasıl olacak?Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-1108418478.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bugün hava durumu, istanbul hava durumu