https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbullular-dikkat-akom-gun-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1108429765.html
İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
AKOM'dan İstanbul'da cuma günü için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T12:38+0300
2026-09-02T12:38+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.İstanbul'a sağanak geliyorAKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.İstanbul'da hava nasıl olacak?Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-1108418478.html
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i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bugün hava durumu, istanbul hava durumu
İstanbullular dikkat, AKOM gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
12:38 02.09.2026 (güncellendi: 12:59 02.09.2026)
AKOM'dan İstanbul'da cuma günü için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
İstanbul'a sağanak geliyor
AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.
Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.