https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-bolge-idare-mahkemesi-itirazi-reddetti-uskudarda-secim-yenilenecek-1108440982.html

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti: Üsküdar'da seçim yenilenecek

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti: Üsküdar'da seçim yenilenecek

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçiminin yenilenmesine ilişkin karara yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın tebliğ... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T17:33+0300

2026-09-02T17:33+0300

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti ise seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sonuca itiraz etmişti.İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti’nin başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar vermiş, Üsküdar Belediyesi ise karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin yaptığı itirazı reddetti.Böylece Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için yapılan seçim yeniden gerçekleştirilecek. Kararın belediyeye tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde Belediye Meclisi yeniden toplanarak başkanvekilliği seçimi yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/uskudar-belediyesindeki-baskan-vekili-secimi-yenilenecek-1108238813.html

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idare mahkemesi, ak parti, chp, türkiye, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim