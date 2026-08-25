https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/uskudar-belediyesindeki-baskan-vekili-secimi-yenilenecek-1108238813.html

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi yenilenecek

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T17:57+0300

2026-08-25T17:57+0300

2026-08-25T18:17+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

idare mahkemesi

üsküdar belediyesi

seçim

seçim yasası

yerel seçim

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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçimine ilişkin kararını verdi.Mahkeme kararı doğrultusunda Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi.Seçimin, ilgili karar ve yasal süreç çerçevesinde yeniden yapılması bekleniyor.

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ak parti, idare mahkemesi, üsküdar belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim