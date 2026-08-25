https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/uskudar-belediyesindeki-baskan-vekili-secimi-yenilenecek-1108238813.html
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi yenilenecek
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:57+0300
2026-08-25T17:57+0300
2026-08-25T18:17+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
idare mahkemesi
üsküdar belediyesi
seçim
seçim yasası
yerel seçim
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçimine ilişkin kararını verdi.Mahkeme kararı doğrultusunda Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi.Seçimin, ilgili karar ve yasal süreç çerçevesinde yeniden yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-mutlak-butlan-temyiz-basvurusunu-geri-cekti-1108238481.html
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ak parti, idare mahkemesi, üsküdar belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim
ak parti, idare mahkemesi, üsküdar belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi yenilenecek
17:57 25.08.2026 (güncellendi: 18:17 25.08.2026)
AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçimine ilişkin kararını verdi.
Mahkeme kararı doğrultusunda Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi.
Seçimin, ilgili karar ve yasal süreç çerçevesinde yeniden yapılması bekleniyor.