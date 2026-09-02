https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/israilliler-bati-seriada-bir-camiyi-yakmaya-calisti-1108419327.html

İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi yakmaya çalıştı

İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi yakmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Bizarya beldesinde sabaha karşı Nureddin Zengi Camisi'ni yakmaya çalışan fanatik İsrailliler, kapıyı kıramayınca yanındaki evi... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T07:49+0300

2026-09-02T07:49+0300

2026-09-02T07:49+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesi, 2 Eylül 2026 sabahına karşı karanlıkta gerçekleşen esrarengiz ve tehlikeli bir saldırıyla sarsıldı. Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup, yerel halkın uykuda olduğu saatlerde beldenin merkezinde yer alan Nureddin Zengi Camisi'ni hedef aldı. İbadethaneyi tamamen ateşe verme amacıyla hareket eden saldırganlar, caminin ana giriş kapılarını kırmaya çalıştı; ancak demir kapıları aşamayınca yönlerini hemen bitişikte bulunan Filistinli bir aileye ait eve çevirdi.Caminin yanındaki odanın penceresini kıran saldırganlar, içeriye yanıcı maddeler atarak yapıyı ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler odanın penceresini ve binanın dış cephesini kül ederken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Ancak saldırganların olay yerinden kaçmadan önce geride bıraktığı izler ve yapıların duvarlarına yazdığı mesajlar, bölgedeki tehlikeli tırmanışın boyutunu gözler önüne serdi.Duvarlarda esrarengiz tehditler: ABD elçisine göndermeOlay yerini inceleyen yerel sakinler, cami ve çevresindeki duvarlara İbranice yazılmış açık tehdit ve nefret mesajlarıyla karşılaştı. Saldırganların spreyle yazdığı ifadeler arasında yer alan “Uyarıldınız ya tahliye ya kaos” cümlesi, Filistinlileri zorla göçe zorlama niyetini doğrudan ortaya koydu. Ancak duvardaki diğer notlar uluslararası diplomatik krizlerin izlerini taşıyordu.Yazılar arasında en dikkat çekici olanı, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’ye yönelik “Teröristlerden selam” ifadesi oldu. Huckabee, daha önce Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini kuşatan fanatik grupları açıkça "terörist" olarak nitelendirmişti. Fanatikler bununla da yetinmeyerek, Batı Şeria'daki yasa dışı şiddet eylemlerini haberleştiren İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri Roy Sharon’ı da doğrudan hedef alan tehdit dolu sözleri duvarlara kazıdı.Filistin Evkaf Bakanlığı'ndan dünyaya acil çağrıKaranlık saldırının ardından resmi açıklama yapan Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, ibadethanelerin doğrudan hedef alınmasını sert bir dille kınadı. Açıklamada, kutsal mekanlara yönelik bu eylemlerin uluslararası hukukun ve insan hakları sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.Bakanlık; Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak Filistin beldelerine yönelik organize saldırıların derhal durdurulması ve ibadethanelerin uluslararası koruma altına alınması için acil sorumluluk alma çağrısı yaptı. Bölgedeki sivil halk, İsrail ordusunun koruması altında tırmanan yerleşimci şiddetinin her geçen gün daha ölümcül bir eşiğe evrildiğine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/peru-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1108418156.html

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