https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandan-abdnin-saldirilarina-misilleme-bolgedeki-abd-usleri-hedef-alindi-1108422145.html

İran'dan ABD'nin saldırılarına misilleme: Bölgedeki ABD üsleri hedef alındı

İran'dan ABD'nin saldırılarına misilleme: Bölgedeki ABD üsleri hedef alındı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misilleme... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T09:56+0300

2026-09-02T09:56+0300

2026-09-02T09:56+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

ortadoğu

i̇ran

donald trump

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamalarda, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerinin hedef alındığı belirtildi.İran, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne yönelik saldırıda ABD'ye ait bazı İHA'ların imha edildiğini öne sürdü. Açıklamada, üste bulunan ABD'li komutanın karargahı ve konaklama alanının yanı sıra İHA hangarı ve İHA'ların konuşlandırıldığı rampaların hedef alındığı ifade edildi.Açıklamada, İran Kara Kuvvetleri Devrim Muhafızlarının aynı saatlerde Ürdün, Bahreyn ve Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak üssün hedef aldığı belirtildi.Erbil'deki ABD üsleri de hedef alındıİran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine de füze ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.Saldırıların, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına misilleme amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, ABD ordusuna ait bir bakım merkezinin ve teknik ekipman depolarının imha edildiği öne sürüldü.Ayrıca üs içerisindeki ABD'ye ait casus balonunun yönlendirme sisteminin vurulduğu, yakıt depolarının ateşe verildiği ve bazı ABD askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi.Ürdün ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye girdiİran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarının ardından Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri devreye alındı. Ürdün'de bazı hava yolu şirketleri seferleri iptal ettiğini duyurdu.Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını ve önleyici füzelerin ateşlendiğini duyurdu.ABD'nin İran'a saldırılarıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran genelinde Devrim Muhafızlarına ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.İran basını, ABD saldırılarında Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik, Bender Abbas, Asuliye, Çabahar ve Kunarek'in yanı sıra Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.İran Devrim Muhafızları ayrıca ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı da ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde "daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacağı" uyarısında bulundu.Öte yandan ABD ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayladığı öne sürülen yeni "tankere tanker" politikası kapsamında İran'a ait iki tankere saldırı düzenlediği iddia edildi. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri hedef almasını caydırmayı amaçladığını savundu.ABD, İran'da bir düğün evine saldırı düzenlendiHürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e yükseldiğini söyledi. Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu en az 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-iran-son-amerikan-saldirilarina-yanit-verirse-ayakta-kalamaz-1108415818.html

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