https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html

ABD güçleri, İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladı, İran medyası: Patlama sesleri duyuluyor

ABD güçleri, İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladı, İran medyası: Patlama sesleri duyuluyor

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların bugün TSİ ile 19.00'da başladığını açıkladı. İran devlet medyası ise son dakika haberinde Bender... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T19:44+0300

2026-09-01T19:44+0300

2026-09-01T20:58+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

abd

saldırı

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CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, saldırıların bugün ABD Doğu Saati ile 12.00'de (TSİ ile 19.00'da) başladığı belirtildi.Açıklamada, operasyonun İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılan ABD askerlerine yönelik "saldırı girişimleri" sonrasında gerçekleştirildiği ifadeleri yer aldı.CENTCOM, saldırıların hedeflerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.İran devlet medyasının geçtiği son dakika haberlerinde Bender Abbas, Sirik ve Keşm Adası'ndan patlama sesleri geldiği bildirildi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı daha önce de İran'ın ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişimlerinin ardından İran'daki 'hedeflere' yönelik saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı. CENTCOM'un 29 Temmuz'daki açıklamasına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ortadoğu'daki ABD güçlerine yönelik çok sayıda balistik füze fırlatmış, ABD ordusu ise füzelerin tamamının önlendiğini bildirmişti.ABD-İran savaşında son durum28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'daki hedefleri vurmaya başlamış, İran tarafı da buna kendi saldırılarıyla karşılık vermişti.Haziran ayı ortasında Tahran ve Washington çatışmaların durdurulmasını amaçlayan bir mutabakat imzalamış, ancak kısa bir süre sonra taraflar yeniden karşılıklı saldırılarda bulunmuştu.ABD iki hafta önce, İran'ın ekonomik can damarını keseceğini belirttiği ancak en ağır yaptırımları içermeyen bir hamleyle 60 kişi, kuruluş ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı.Trump yönetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasını sağlayan "destekçilere" ikincil yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunarak İran ekonomisini izole etmeyi amaçlayan bir plan duyurmuştu.Hazine yetkilisi Scott Bessent, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adı verilen yeni yaptırım planını açıklarken, "İran'ın dünya genelindeki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz" dedi.Bessent, Hazine Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya liderlerini aradığını ve onlardan İran ile "ilişkilerini kesmeleri yönünde somut taleplerde" bulunduğunu belirtti.ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklamaABD Başkanı Donald Trump, ''ABD, şu anda konuştuğumuz sırada Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor. Saldırılar büyük ve güçlü ve şu anda hiçbir mayın bulunmayan Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları eklemeye yönelik İranlıların başarısız girişimine (tamamen kaldırıldılar veya patlatıldılar!) ve İranlıların Ürdün'deki Askeri Üssümüze ateşlediği, tamamı başarıyla düşürülen sekiz füzeye misilleme niteliğinde. Başarısız İran Milleti bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vurulacaklar, ancak bu saldırıların en büyüğü olmayacak; o saldırı perde arkasında bekliyor ve sona erdiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacak'' dedi.'Saldırganları ağır bir ceza bekliyor'İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarından pişmanlık duyacağını belirterek, “Saldırganları ağır bir ceza bekliyor” uyarısında bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-bekayi-iran-kazma-daginda-nukleer-baglantili-herhangi-bir-faaliyet-yurutmuyor-1108411277.html

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