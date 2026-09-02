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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/iran-buyukelciliginden-abd-ucak-gemisine-gonderme-basina-nerede-bu-geldi-1108443923.html
İran büyükelçiliğinden ABD uçak gemisine gönderme: Başına nerede bu geldi?
İran büyükelçiliğinden ABD uçak gemisine gönderme: Başına nerede bu geldi?
Sputnik Türkiye
İran'ın Zimbabve Büyükelçiliği, yaklaşık 5 bin mürettebatıyla 286 günün ardından Tayland'a demirleyen ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün görüntüsünü paylaşarak gemiye yönelik paylaşım yaptı.
2026-09-02T19:47+0300
2026-09-02T19:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abraham lincoln
tayland
i̇ran
abd
the wall street journal
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İran'ın Zimbabve Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı ve 286 gündür denizde olan USS Abraham Lincoln'ün Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na gelişine ilişkin haberine atıfta bulunuldu.Paylaşımda, "Bu paslı hurda metal Abraham Lincoln mü? Bunun başına nerede bu geldi?" ifadeleri kullanıldı.İran Büyükelçiliğinin paylaşımı, ABD ile İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.286 gün sonra Tayland'a demirlediThe Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, yaklaşık 286 gün denizde kaldıktan sonra çarşamba sabahı Tayland'ın doğusundaki Laem Chabang'a ulaştı.Gemide yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu belirtildi. Tayland'ın doğusundaki bir sahil tatil bölgesine ulaşan mürettebatın, aylar süren görevlerinin ardından ilk kez dinlenme ve izin fırsatı bulduğu aktarıldı.Çıkarma nedeniyle Tayland’da güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedilirken, USS Abraham Lincoln, gemidekilerin yaşadığı çeşitli sorunlarla gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abd-ucak-gemisi-uss-abraham-lincolnda-ruh-sagligi-krizi-1107966062.html
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abraham lincoln, tayland, i̇ran, abd, the wall street journal
abraham lincoln, tayland, i̇ran, abd, the wall street journal

İran büyükelçiliğinden ABD uçak gemisine gönderme: Başına nerede bu geldi?

19:47 02.09.2026
© REUTERS Chalinee ThirasupaUSS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© REUTERS Chalinee Thirasupa
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İran'ın Zimbabve Büyükelçiliği, yaklaşık 5 bin mürettebatıyla 286 günün ardından Tayland'a demirleyen ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün görüntüsünü paylaşarak gemiye yönelik paylaşım yaptı.
İran'ın Zimbabve Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı ve 286 gündür denizde olan USS Abraham Lincoln'ün Tayland'ın Laem Chabang Limanı'na gelişine ilişkin haberine atıfta bulunuldu.
Paylaşımda, "Bu paslı hurda metal Abraham Lincoln mü? Bunun başına nerede bu geldi?" ifadeleri kullanıldı.
İran Büyükelçiliğinin paylaşımı, ABD ile İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

286 gün sonra Tayland'a demirledi

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, yaklaşık 286 gün denizde kaldıktan sonra çarşamba sabahı Tayland'ın doğusundaki Laem Chabang'a ulaştı.
Gemide yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu belirtildi. Tayland'ın doğusundaki bir sahil tatil bölgesine ulaşan mürettebatın, aylar süren görevlerinin ardından ilk kez dinlenme ve izin fırsatı bulduğu aktarıldı.
Çıkarma nedeniyle Tayland’da güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedilirken, USS Abraham Lincoln, gemidekilerin yaşadığı çeşitli sorunlarla gündeme gelmişti.
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