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ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı krizi: 'Bazı askerlerin denize atlayarak intihara kalkıştı'
ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı krizi: 'Bazı askerlerin denize atlayarak intihara kalkıştı'
Sputnik Türkiye
Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle görev süresi uzatılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı krizi patlak verdi. Aralıksız 250 gündür denizde olan... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T07:24+0300
2026-08-13T07:25+0300
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Orta Doğu'da İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, tarihinin en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kasım 2025'te California San Diego'dan demir alan ve normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanan dev geminin görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek defalarca uzatıldı.Rekor sayılabilecek 250 gündür aralıksız denizde seyreden gemide görevli yaklaşık 5 bin askeri personel, uzatılan görev süreleri ve ağır yaşam koşulları nedeniyle psikolojik sınırlarına ulaştı. Navy Times ve Stars and Stripes gibi askeri yayın organlarına konuşan asker aileleri, gemideki bazı personelin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. San Diego'da düzenlenen basına kapalı toplantıda bir asker yakını, eşinden gelen "Umarım yarın uyanmam" mesajını paylaşarak ABD Donanması komuta kademesine sert tepki gösterdi.Hijyen şartları çöktü, temel i̇htiyaç malzemeleri tükendiİddialar yalnızca psikolojik baskıyla sınırlı kalmadı. ABD Kongre Üyesi Mike Levin, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki insani koşulların kabul edilemez boyutlara ulaştığını açıkladı. Levin’in aktardığı bilgilere göre gemideki duşlar küflenmiş, tuvaletlerin büyük kısmı bozulmuş ve haftalarca çamaşırhane hizmeti verilememiş durumda.Bunun yanı sıra sıcak su kesintileri ile mücadele eden mürettebatın; sabun, diş macunu ve deodorant gibi en temel kişisel bakım ürünlerine dahi erişemediği belirtildi. Yetersiz gıda tedariki sebebiyle yemeklerin kısıtlı porsiyonlarla dağıtılması, mürettebat arasındaki huzursuzluğu ve fiziksel yıpranmayı daha da artırdı.ABD donanması baskıyı doğruladı, i̇ddiaları yalanladıGelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli operasyonların askerler ve aileleri üzerinde yarattığı ağır baskıyı kabul etti. Ancak yetkililer, ellerindeki resmi verilere göre gemide herhangi bir intihar vakası veya teşebbüsünde artış tespit edilmediğini savundu. Gemide uzman psikolojik danışmanlar ile din görevlilerinin bulunduğunu belirten Donanma yetkilileri, gemiye temiz su, iklimlendirme ve gıda ikmalinin kesintisiz sürdüğünü iddia etti.Tepkilerin büyümesi üzerine ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine resmi mektup gönderdi. Blumenthal, gemideki yaşam koşulları, mürettebatın ruh sağlığı ve yaşanan güvenlik olaylarıyla ilgili derhal resmi bir inceleme başlatılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tarihi-ziyaret-rusya-devlet-baskani-putin-ilk-kez-kuril-adalarina-gitti-1107965892.html
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richard blumenthal, abd, i̇ran, san diego, navy times, savunma bakanlığı, pentagon, uss abraham lincoln, haberler, abd
richard blumenthal, abd, i̇ran, san diego, navy times, savunma bakanlığı, pentagon, uss abraham lincoln, haberler, abd

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı krizi: 'Bazı askerlerin denize atlayarak intihara kalkıştı'

07:24 13.08.2026 (güncellendi: 07:25 13.08.2026)
© US CENTCOM/HandoutABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyir gerçekleştiren Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyir gerçekleştiren Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© US CENTCOM/Handout
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Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle görev süresi uzatılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’da ruh sağlığı krizi patlak verdi. Aralıksız 250 gündür denizde olan 5 bin personelin tükenme noktasına geldiği, bazı askerlerin denize atlayarak intihara kalkıştığı öne sürüldü. Bakımsızlık ve malzeme sıkıntısı iddiaları ABD Kongresi’ni ayağa kaldırdı.
Orta Doğu'da İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, tarihinin en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kasım 2025'te California San Diego'dan demir alan ve normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanan dev geminin görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek defalarca uzatıldı.
Rekor sayılabilecek 250 gündür aralıksız denizde seyreden gemide görevli yaklaşık 5 bin askeri personel, uzatılan görev süreleri ve ağır yaşam koşulları nedeniyle psikolojik sınırlarına ulaştı. Navy Times ve Stars and Stripes gibi askeri yayın organlarına konuşan asker aileleri, gemideki bazı personelin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. San Diego'da düzenlenen basına kapalı toplantıda bir asker yakını, eşinden gelen "Umarım yarın uyanmam" mesajını paylaşarak ABD Donanması komuta kademesine sert tepki gösterdi.

Hijyen şartları çöktü, temel i̇htiyaç malzemeleri tükendi

İddialar yalnızca psikolojik baskıyla sınırlı kalmadı. ABD Kongre Üyesi Mike Levin, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki insani koşulların kabul edilemez boyutlara ulaştığını açıkladı. Levin’in aktardığı bilgilere göre gemideki duşlar küflenmiş, tuvaletlerin büyük kısmı bozulmuş ve haftalarca çamaşırhane hizmeti verilememiş durumda.
Bunun yanı sıra sıcak su kesintileri ile mücadele eden mürettebatın; sabun, diş macunu ve deodorant gibi en temel kişisel bakım ürünlerine dahi erişemediği belirtildi. Yetersiz gıda tedariki sebebiyle yemeklerin kısıtlı porsiyonlarla dağıtılması, mürettebat arasındaki huzursuzluğu ve fiziksel yıpranmayı daha da artırdı.

ABD donanması baskıyı doğruladı, i̇ddiaları yalanladı

Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli operasyonların askerler ve aileleri üzerinde yarattığı ağır baskıyı kabul etti. Ancak yetkililer, ellerindeki resmi verilere göre gemide herhangi bir intihar vakası veya teşebbüsünde artış tespit edilmediğini savundu. Gemide uzman psikolojik danışmanlar ile din görevlilerinin bulunduğunu belirten Donanma yetkilileri, gemiye temiz su, iklimlendirme ve gıda ikmalinin kesintisiz sürdüğünü iddia etti.
Tepkilerin büyümesi üzerine ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine resmi mektup gönderdi. Blumenthal, gemideki yaşam koşulları, mürettebatın ruh sağlığı ve yaşanan güvenlik olaylarıyla ilgili derhal resmi bir inceleme başlatılmasını talep etti.

putin kuril - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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Tarihi ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez Kuril Adaları'na gitti
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