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İngiliz parlamenter Abbott: ‘Rus tehdidi’ NATO’nun uydurması
İngiliz parlamenter Abbott: ‘Rus tehdidi’ NATO’nun uydurması
Sputnik Türkiye
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott, “Rus tehdidi” söyleminin NATO tarafından savunma harcamalarındaki artışı gerekçelendirmek için ortaya... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T23:23+0300
2026-09-02T23:23+0300
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İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott, Rusya’dan kaynaklandığı öne sürülen yakın tehdidin "NATO’nun bir uydurması” olduğunu söyledi.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Abbott, ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma harcamalarının artırılması yönündeki taleplerine atıfta bulunarak, “Rusya’dan gelen yakın tehdit, NATO’nun Trump'ın askeri harcamaları artırma talebine tamamen boyun eğmesini haklı göstermek için ortaya attığı bir uydurmadır. Bu artış sürdürülmemelidir” ifadelerini kullandı.1980’li yıllardan bu yana parlamentoda görev yapan ve bazı milletvekilleri tarafından “Avam Kamarası’nın annesi” olarak anılan Abbott, bu çıkışıyla İngiltere’de savunma finansmanı için orta gelirli vatandaşların vergilerinin artırılması gerektiği yönündeki uzman görüşlerine de tepki göstermiş oldu.Bütçe açığı tartışmaları sürüyorFinancial Times gazetesi daha önce, İngiltere Maliye Bakanı John Healey’nin finansman yetersizliği nedeniyle, savunma harcamalarının 2030’a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne çıkarılması hedefinden vazgeçeceğini yazmıştı. Healey, söz konusu hedefi daha önce Savunma Bakanı olduğu dönemde kendisi belirlemişti.The Telegraph gazetesi ise Maliye Bakanlığının ilave savunma harcamaları için gerekli kaynağı nereden bulacağının henüz netleşmediğini aktarmıştı.Gazeteye göre, gelecek yılın bütçesinin askeri bütçedeki 5 milyar sterlinlik (yaklaşık 6.8 milyar dolar) açığın kapatılmasına yönlendirilmesi bekleniyor. Bu tutarın, yılın başında kabul edilen uzun vadeli savunma yatırımları planının finansmanı için gereken kaynak olduğu kaydediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abd-ile-ingiltere-arasinda-ipler-gerildi-trumpin-yeni-hedefi-falkland-adalari-1108419474.html
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i̇ngiltere, abd, nato, rusya, donald trump, i̇şçi partisi, avam kamarası, diane abbott
i̇ngiltere, abd, nato, rusya, donald trump, i̇şçi partisi, avam kamarası, diane abbott

İngiliz parlamenter Abbott: ‘Rus tehdidi’ NATO’nun uydurması

23:23 02.09.2026
Londra+bayrak
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott, “Rus tehdidi” söyleminin NATO tarafından savunma harcamalarındaki artışı gerekçelendirmek için ortaya atıldığını belirterek, hükümete askeri harcamaları artırmama çağrısında bulundu.
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott, Rusya’dan kaynaklandığı öne sürülen yakın tehdidin "NATO’nun bir uydurması” olduğunu söyledi.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Abbott, ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma harcamalarının artırılması yönündeki taleplerine atıfta bulunarak, “Rusya’dan gelen yakın tehdit, NATO’nun Trump'ın askeri harcamaları artırma talebine tamamen boyun eğmesini haklı göstermek için ortaya attığı bir uydurmadır. Bu artış sürdürülmemelidir” ifadelerini kullandı.
1980’li yıllardan bu yana parlamentoda görev yapan ve bazı milletvekilleri tarafından “Avam Kamarası’nın annesi” olarak anılan Abbott, bu çıkışıyla İngiltere’de savunma finansmanı için orta gelirli vatandaşların vergilerinin artırılması gerektiği yönündeki uzman görüşlerine de tepki göstermiş oldu.

Bütçe açığı tartışmaları sürüyor

Financial Times gazetesi daha önce, İngiltere Maliye Bakanı John Healey’nin finansman yetersizliği nedeniyle, savunma harcamalarının 2030’a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne çıkarılması hedefinden vazgeçeceğini yazmıştı. Healey, söz konusu hedefi daha önce Savunma Bakanı olduğu dönemde kendisi belirlemişti.
The Telegraph gazetesi ise Maliye Bakanlığının ilave savunma harcamaları için gerekli kaynağı nereden bulacağının henüz netleşmediğini aktarmıştı.
Gazeteye göre, gelecek yılın bütçesinin askeri bütçedeki 5 milyar sterlinlik (yaklaşık 6.8 milyar dolar) açığın kapatılmasına yönlendirilmesi bekleniyor. Bu tutarın, yılın başında kabul edilen uzun vadeli savunma yatırımları planının finansmanı için gereken kaynak olduğu kaydediliyor.
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