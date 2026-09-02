https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/girne-aciklarinda-batan-geminin-enkazi-bulundu-kayip-20-kisi-icin-calismalar-basladi-1108425291.html

Girne açıklarında batan geminin enkazı bulundu: Kayıp 20 kişi için çalışmalar başladı

Girne açıklarında batan geminin enkazı bulundu: Kayıp 20 kişi için çalışmalar başladı

Sputnik Türkiye

Girne açıklarında alabora olarak sulara gömülen yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kritik gelişmeyi duyururken, kayıp... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T11:48+0300

2026-09-02T11:48+0300

2026-09-02T12:07+0300

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Doğu Akdeniz'in derinliklerinde günlerdir süren bekleyişte ilk somut ize ulaşıldı. Girne kıyılarında henüz netleşmeyen bir nedenle alabora olan ve kısa sürede gözden kaybolan yolcu gemisi batığı, yürütülen yoğun sonar ve radar taramalarının ardından deniz tabanında tespit edildi. Gelişmeyi kamuoyuna duyuran Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, enkaza ulaşıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.Facia anından bu yana kendilerinden haber alınamayan ve akıbetleri gizemini koruyan kayıp 20 kişi için bölgedeki arama kurtarma operasyonları en üst seviyeye çıkarıldı. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren genişletilen güvenlik çemberinde, hem su yüzeyinde hem de batığın bulunduğu derin su sahasında çok boyutlu bir harekat yürütülüyor.TCG Işın tespit etti, TCG Alemdar konuşlandıMavi Vatan'ın en donanımlı arama-kurtarma unsurları facia noktasına hızla intikal etti. Türk Deniz Kuvvetleri'ne (TDK) ait kurtarma gemisi TCG Işın, deniz tabanında batık yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen şüpheli bir objeyi saptayarak koordinatları belirledi.Bu temasın hemen ardından, gelişmiş denizaltı kurtarma kabiliyetine sahip TCG Alemdar, sabah saatleri itibarıyla söz konusu alana ulaşarak batığın tam üzerine konuşlandı. Yüksek teknolojiye sahip su altı robotları ve uzman dalgıç timleriyle donatılan dev arama kurtarma gemisi, enkaz sahasına inerek kayıp 20 yolcunun bulunması için kritik operasyonu başlattı.20 kişi i̇çin zamana karşı yarışCumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ekiplerin alabora olan gövdenin içine girip giremediğine ve olası hava ceplerine dair araştırmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Akdeniz'in karanlık sularındaki enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki akıntı ve derinlik koşullarına rağmen kesintisiz devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibrista-batan-gemide-kaybolan-20-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-tcg-alemdar-bolgeye-ulasti-1108424806.html

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