https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/filistinli-siyasetci-biz-israile-degil-abdye-direniyoruz-asil-tehlike-bati-seriada-yogunlasmis-1108442265.html

Filistinli siyasetçi: Biz İsrail'le değil, ABD’yle karşı karşıyayız, asıl tehlike Batı Şeria'da yoğunlaşmış durumda

Filistinli siyasetçi: Biz İsrail'le değil, ABD’yle karşı karşıyayız, asıl tehlike Batı Şeria'da yoğunlaşmış durumda

Sputnik Türkiye

Filistinli siyasetçi El-Acerami, İsrail'e 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi için yeşil ışık yakanın Amerikan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T18:17+0300

2026-09-02T18:17+0300

2026-09-02T18:31+0300

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Filistin Esirler Cemiyeti’nin eski başkanı Eşref el-Acerami, Sputnik’e demecinde ‘İsrail’in hem Batı Şeria'da hem de Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırmakla ilgilendiğini’ belirtti.Acerami, mevcut İsrail hükümetinin ve içindeki aşırı sağ partilerin gerilimi tırmandırmaktan doğrudan çıkar sağladıklarını, zira böyle bir tırmanmanın iç siyasi hedeflerine hizmet ettiğini ve başta kararsız seçmenler olmak üzere sağ görüşlü İsrail seçmenlerin desteklerini artırmalarına olanak tanıdığını ifade etti.Acerami, İsrail'in gerilimi tırmandırmasının ABD'nin bakış açısından kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığını vurgulayarak, “Amerikan yönetimi gerek Gazze'de gerekse de Batı Şeria'da durumu tırmandırmak ve İsrail seçimleri sona erene kadar ateşkes anlaşmasının ikinci aşmasını hayata geçirmeyi reddetmek için İsrail'e yeşil ışık yakmaya devam ediyor” diye konuştu.Uzman aynı zamanda, Washington’un gerilimi azaltmak veya İsrail'e Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurması için etkili bir baskı uygulamak için gerçek adımlar atmadığını vurguladı.Acerami, güç dengesine ilişkin olarak, ‘Hamas’ın, özellikle son savaştan sonra İsrail'e kıyasla zayıf bir konumda olduğunu ve bölgesel kısıtlamalar içinde kabul edilebilir şekilde hareket ettiğini, aynı zamanda Filistinli grupların saldırganlığa etkili bir şekilde direnme veya yeterli şekilde karşılık verme kapasitesi olmadığını dile getirdi.Filistinli siyasetçi özellikle çatışmanın niteliği konusundaki endişesini dile getirdi: Esasen İsrail'le değil, ABD ile karşı karşıyayızAcerami, “İsrail'e 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi için yeşil ışık yakan Amerikan yönetimiydi ve İsrail'e silah sağlayan da odur. Batının emperyalist desteği olmadan İsrail saldırganlığını sürdüremezdi” diye konuştu.Acerami, ‘bugünkü ana tehdidin, İsrail'in yerleşim projesini genişletmeye ve daha sonra ilhak amacıyla topraklar üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye çalıştığı Batı Şeria'ya odaklandığını’ vurguladı.Acerami, Batı Şeria'da üçüncü intifada olasılığına ilişkin soru karşısında, ‘şu anda Filistinlilerin arasında genel halk ayaklanmasının belirtisi olmadığını’ belirtti. Uzman ayrıca Filistinlilerin Batı Şeria'da münferit saldırılara kışkırtıldığını ve bunun, ‘seçimler öncesinde İsrail hükümetinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve etnik temizlik politikasını meşrulaştırmak için kullanıldığını’ belirtti. Uzman aynı zamanda mevcut kabineyi tarihteki en aşırı kabine olarak nitelendirerek ‘Netanyahu hükümetinin ayrılmasının olumlu bir adım olabileceği’ görüşünü dile getirdi.Filistinli siyasetçi, ‘Kudüs'ü Yahudileştirme şeklindeki daha geniş bir proje çerçevesinde Filistinlileri bilincini Yahudileştirme yönündeki sistematik çabalara’ dikkat çekerek, özellikle Doğu Kudüs okullarındaki Filistin müfredatının kaldırılması, bunların İsrail Eğitim Bakanlığı'nın kontrolüne devredilmesi, İsrail anlatısına entegre edilmesi ve Filistin tarihinin ve ulusal öneme sahip konuların öğretilmesinin yasaklanması, hatta bu eğitim kurumlarının kapatılması yönünde girişimler söz konusu olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/turkiyeden-israilin-bati-seria-kararina-sert-tepki-1103519326.html

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