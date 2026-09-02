https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/filistinli-siyasetci-biz-israile-degil-abdye-direniyoruz-asil-tehlike-bati-seriada-yogunlasmis-1108442265.html
Filistinli siyasetçi: Biz İsrail'le değil, ABD’yle karşı karşıyayız, asıl tehlike Batı Şeria'da yoğunlaşmış durumda
Filistinli siyasetçi: Biz İsrail'le değil, ABD’yle karşı karşıyayız, asıl tehlike Batı Şeria'da yoğunlaşmış durumda
Sputnik Türkiye
Filistinli siyasetçi El-Acerami, İsrail'e 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi için yeşil ışık yakanın Amerikan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:17+0300
2026-09-02T18:17+0300
2026-09-02T18:31+0300
görüş
abd
i̇srail
ortadoğu
batı şeria
filistin
i̇srail-filistin
gazze
hamas
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103362973_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d27e5819a7d3d7adb9cff146ef11a11b.jpg
Filistin Esirler Cemiyeti’nin eski başkanı Eşref el-Acerami, Sputnik’e demecinde ‘İsrail’in hem Batı Şeria'da hem de Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırmakla ilgilendiğini’ belirtti.Acerami, mevcut İsrail hükümetinin ve içindeki aşırı sağ partilerin gerilimi tırmandırmaktan doğrudan çıkar sağladıklarını, zira böyle bir tırmanmanın iç siyasi hedeflerine hizmet ettiğini ve başta kararsız seçmenler olmak üzere sağ görüşlü İsrail seçmenlerin desteklerini artırmalarına olanak tanıdığını ifade etti.Acerami, İsrail'in gerilimi tırmandırmasının ABD'nin bakış açısından kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığını vurgulayarak, “Amerikan yönetimi gerek Gazze'de gerekse de Batı Şeria'da durumu tırmandırmak ve İsrail seçimleri sona erene kadar ateşkes anlaşmasının ikinci aşmasını hayata geçirmeyi reddetmek için İsrail'e yeşil ışık yakmaya devam ediyor” diye konuştu.Uzman aynı zamanda, Washington’un gerilimi azaltmak veya İsrail'e Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurması için etkili bir baskı uygulamak için gerçek adımlar atmadığını vurguladı.Acerami, güç dengesine ilişkin olarak, ‘Hamas’ın, özellikle son savaştan sonra İsrail'e kıyasla zayıf bir konumda olduğunu ve bölgesel kısıtlamalar içinde kabul edilebilir şekilde hareket ettiğini, aynı zamanda Filistinli grupların saldırganlığa etkili bir şekilde direnme veya yeterli şekilde karşılık verme kapasitesi olmadığını dile getirdi.Filistinli siyasetçi özellikle çatışmanın niteliği konusundaki endişesini dile getirdi: Esasen İsrail'le değil, ABD ile karşı karşıyayızAcerami, “İsrail'e 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi için yeşil ışık yakan Amerikan yönetimiydi ve İsrail'e silah sağlayan da odur. Batının emperyalist desteği olmadan İsrail saldırganlığını sürdüremezdi” diye konuştu.Acerami, ‘bugünkü ana tehdidin, İsrail'in yerleşim projesini genişletmeye ve daha sonra ilhak amacıyla topraklar üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye çalıştığı Batı Şeria'ya odaklandığını’ vurguladı.Acerami, Batı Şeria'da üçüncü intifada olasılığına ilişkin soru karşısında, ‘şu anda Filistinlilerin arasında genel halk ayaklanmasının belirtisi olmadığını’ belirtti. Uzman ayrıca Filistinlilerin Batı Şeria'da münferit saldırılara kışkırtıldığını ve bunun, ‘seçimler öncesinde İsrail hükümetinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve etnik temizlik politikasını meşrulaştırmak için kullanıldığını’ belirtti. Uzman aynı zamanda mevcut kabineyi tarihteki en aşırı kabine olarak nitelendirerek ‘Netanyahu hükümetinin ayrılmasının olumlu bir adım olabileceği’ görüşünü dile getirdi.Filistinli siyasetçi, ‘Kudüs'ü Yahudileştirme şeklindeki daha geniş bir proje çerçevesinde Filistinlileri bilincini Yahudileştirme yönündeki sistematik çabalara’ dikkat çekerek, özellikle Doğu Kudüs okullarındaki Filistin müfredatının kaldırılması, bunların İsrail Eğitim Bakanlığı'nın kontrolüne devredilmesi, İsrail anlatısına entegre edilmesi ve Filistin tarihinin ve ulusal öneme sahip konuların öğretilmesinin yasaklanması, hatta bu eğitim kurumlarının kapatılması yönünde girişimler söz konusu olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/turkiyeden-israilin-bati-seria-kararina-sert-tepki-1103519326.html
i̇srail
batı şeria
filistin
gazze
gazze şeridi
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103362973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_820d187e72c212f1f0d21449a9188747.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇srail, ortadoğu, batı şeria, filistin, i̇srail-filistin, gazze, hamas, gazze şeridi, washington, sputnik, uzman, yorum
abd, i̇srail, ortadoğu, batı şeria, filistin, i̇srail-filistin, gazze, hamas, gazze şeridi, washington, sputnik, uzman, yorum
Filistinli siyasetçi: Biz İsrail'le değil, ABD’yle karşı karşıyayız, asıl tehlike Batı Şeria'da yoğunlaşmış durumda
18:17 02.09.2026 (güncellendi: 18:31 02.09.2026)
Filistinli siyasetçi El-Acerami, İsrail'e 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi için yeşil ışık yakanın Amerikan yönetimi olduğunu vurguladı.
Filistin Esirler Cemiyeti’nin eski başkanı Eşref el-Acerami, Sputnik’e demecinde ‘İsrail’in hem Batı Şeria'da hem de Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırmakla ilgilendiğini’ belirtti.
Acerami, mevcut İsrail hükümetinin ve içindeki aşırı sağ partilerin gerilimi tırmandırmaktan doğrudan çıkar sağladıklarını, zira böyle bir tırmanmanın iç siyasi hedeflerine hizmet ettiğini ve başta kararsız seçmenler olmak üzere sağ görüşlü İsrail seçmenlerin desteklerini artırmalarına olanak tanıdığını ifade etti.
Acerami, İsrail'in gerilimi tırmandırmasının ABD'nin bakış açısından kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığını vurgulayarak, “Amerikan yönetimi gerek Gazze'de gerekse de Batı Şeria'da durumu tırmandırmak ve İsrail seçimleri sona erene kadar ateşkes anlaşmasının ikinci aşmasını hayata geçirmeyi reddetmek için İsrail'e yeşil ışık yakmaya devam ediyor” diye konuştu.
Uzman aynı zamanda, Washington’un gerilimi azaltmak veya İsrail'e Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurması için etkili bir baskı uygulamak için gerçek adımlar atmadığını vurguladı.
Acerami, güç dengesine ilişkin olarak, ‘Hamas’ın, özellikle son savaştan sonra İsrail'e kıyasla zayıf bir konumda olduğunu ve bölgesel kısıtlamalar içinde kabul edilebilir şekilde hareket ettiğini, aynı zamanda Filistinli grupların saldırganlığa etkili bir şekilde direnme veya yeterli şekilde karşılık verme kapasitesi olmadığını dile getirdi.
Filistinli siyasetçi özellikle çatışmanın niteliği konusundaki endişesini dile getirdi: Esasen İsrail'le değil, ABD ile karşı karşıyayız
Acerami, “İsrail'e 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi için yeşil ışık yakan Amerikan yönetimiydi ve İsrail'e silah sağlayan da odur. Batının emperyalist desteği olmadan İsrail saldırganlığını sürdüremezdi” diye konuştu.
Acerami, ‘bugünkü ana tehdidin, İsrail'in yerleşim projesini genişletmeye ve daha sonra ilhak amacıyla topraklar üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye çalıştığı Batı Şeria'ya odaklandığını’ vurguladı.
Mevcut İsrail hükümeti yüzlerce yeni yerleşim karakolunun kurulmasına izin verirken, İsrail güvenlik servisleri, devlet kurumları ve yerleşimciler arasındaki açık işbirliği yoluyla Yahudi terörizmini de destekliyor.
Acerami, Batı Şeria'da üçüncü intifada olasılığına ilişkin soru karşısında, ‘şu anda Filistinlilerin arasında genel halk ayaklanmasının belirtisi olmadığını’ belirtti. Uzman ayrıca Filistinlilerin Batı Şeria'da münferit saldırılara kışkırtıldığını ve bunun, ‘seçimler öncesinde İsrail hükümetinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve etnik temizlik politikasını meşrulaştırmak için kullanıldığını’ belirtti. Uzman aynı zamanda mevcut kabineyi tarihteki en aşırı kabine olarak nitelendirerek ‘Netanyahu hükümetinin ayrılmasının olumlu bir adım olabileceği’ görüşünü dile getirdi.
Filistinli siyasetçi, ‘Kudüs'ü Yahudileştirme şeklindeki daha geniş bir proje çerçevesinde Filistinlileri bilincini Yahudileştirme yönündeki sistematik çabalara’ dikkat çekerek, özellikle Doğu Kudüs okullarındaki Filistin müfredatının kaldırılması, bunların İsrail Eğitim Bakanlığı'nın kontrolüne devredilmesi, İsrail anlatısına entegre edilmesi ve Filistin tarihinin ve ulusal öneme sahip konuların öğretilmesinin yasaklanması, hatta bu eğitim kurumlarının kapatılması yönünde girişimler söz konusu olduğunu vurguladı.