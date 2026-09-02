https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/fiba-dunya-siralamasi-guncellendi-12-dev-adam-iki-basamak-yukseldi-1108444944.html
FIBA dünya sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam, iki basamak yükseldi
FIBA dünya sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam, iki basamak yükseldi
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T21:12+0300
2026-09-02T21:12+0300
2026-09-02T21:12+0300
spor
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
avrupa basketbol şampiyonası
türkiye basketbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108330452_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_668fb69973b160a2ee85a1b270377581.jpg
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin dördüncü penceresinin ardından güncellendi.Elemelerde Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım olan Türkiye, iki basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Ay-yıldızlılar, 8. sırada bulunan Arjantin’e yaklaştı.Sıralamanın zirvesinde ABD yer alırken, Almanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/12-dev-adam-izlandayi-maglup-etti-1108387546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108330452_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_506024dbbfcff8772c4a852fada26a55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu
uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu
FIBA dünya sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam, iki basamak yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin dördüncü penceresinin ardından güncellendi.
Elemelerde Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım olan Türkiye, iki basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Ay-yıldızlılar, 8. sırada bulunan Arjantin’e yaklaştı.
Sıralamanın zirvesinde ABD yer alırken, Almanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor.