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FIBA dünya sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam, iki basamak yükseldi
FIBA dünya sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam, iki basamak yükseldi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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FIBA Erkekler Dünya Sıralaması, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin dördüncü penceresinin ardından güncellendi.Elemelerde Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım olan Türkiye, iki basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Ay-yıldızlılar, 8. sırada bulunan Arjantin’e yaklaştı.Sıralamanın zirvesinde ABD yer alırken, Almanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/12-dev-adam-izlandayi-maglup-etti-1108387546.html
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uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu
uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu

FIBA dünya sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam, iki basamak yükseldi

21:12 02.09.2026
© AA / Muhammed Enes YıldırımFIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı Ve Litvanya karşılaştı
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı Ve Litvanya karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nin dördüncü penceresinin ardından güncellendi.
Elemelerde Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım olan Türkiye, iki basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Ay-yıldızlılar, 8. sırada bulunan Arjantin’e yaklaştı.
Sıralamanın zirvesinde ABD yer alırken, Almanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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12 Dev Adam, İzlanda'yı mağlup etti: Milliler, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
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