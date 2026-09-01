https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/12-dev-adam-izlandayi-maglup-etti-1108387546.html
12 Dev Adam, İzlanda'yı mağlup etti: Milliler, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
12 Dev Adam, İzlanda'yı mağlup etti: Milliler, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
Sputnik Türkiye
12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda İzlanda'yı 110-73 yendi. Milliler, 2027 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T00:29+0300
2026-09-01T00:29+0300
2026-09-01T00:34+0300
spor
i̇zlanda
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türkiye a milli basketbol takımı
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türkiye basketbol federasyonu
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yla karşı karşıya geldi.12 Dev Adam, rakibini 110-73 mağlup ederek elemelerdeki galibiyet serisini sürdürdü. Milli takım, elemelerde 8’de 8 yaparak 2027 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/12-dev-adamdan-litvanya-karsisinda-farkli-galibiyet-1108330323.html
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i̇zlanda, türkiye, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye basketbol federasyonu, basketbol ligi
i̇zlanda, türkiye, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), türkiye basketbol federasyonu, basketbol ligi
12 Dev Adam, İzlanda'yı mağlup etti: Milliler, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
00:29 01.09.2026 (güncellendi: 00:34 01.09.2026)
12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda İzlanda'yı 110-73 yendi. Milliler, 2027 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yla karşı karşıya geldi.
12 Dev Adam, rakibini 110-73 mağlup ederek elemelerdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Milli takım, elemelerde 8’de 8 yaparak 2027 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.