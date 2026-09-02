https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/esenyurtta-otopark-yangini-27-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108445052.html
Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında oluşan dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T21:36+0300
2026-09-02T21:36+0300
2026-09-02T21:45+0300
türki̇ye
yeşilkent mahallesi
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
esenyurt emniyet müdürlüğü
yangın
yangın alarmı
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Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki iki aracın yanması sonucu binayı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye ederken dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kagithanede-seyir-halindeki-metrobuste-yangin--1108353057.html
türki̇ye
yeşilkent mahallesi
esenyurt
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yeşilkent mahallesi, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü, yangın, yangın alarmı
yeşilkent mahallesi, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü, yangın, yangın alarmı
Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
21:36 02.09.2026 (güncellendi: 21:45 02.09.2026)
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında oluşan dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki iki aracın yanması sonucu binayı yoğun duman kapladı.
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye ederken dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.