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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/esenyurtta-otopark-yangini-27-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108445052.html
Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında oluşan dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki iki aracın yanması sonucu binayı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye ederken dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kagithanede-seyir-halindeki-metrobuste-yangin--1108353057.html
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yeşilkent mahallesi, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü, yangın, yangın alarmı
yeşilkent mahallesi, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü, yangın, yangın alarmı

Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı

21:36 02.09.2026 (güncellendi: 21:45 02.09.2026)
© AA / Engin ZaferEsenyurt'ta sitenin otoparkında park halindeki araçlarda çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanın binaya dolması sonucu 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt'ta sitenin otoparkında park halindeki araçlarda çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanın binaya dolması sonucu 27 kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Engin Zafer
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında oluşan dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki iki aracın yanması sonucu binayı yoğun duman kapladı.
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye ederken dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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