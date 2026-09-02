https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/esenyurtta-otopark-yangini-27-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108445052.html

Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında oluşan dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T21:36+0300

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türki̇ye

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Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki iki aracın yanması sonucu binayı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye ederken dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kagithanede-seyir-halindeki-metrobuste-yangin--1108353057.html

türki̇ye

yeşilkent mahallesi

esenyurt

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