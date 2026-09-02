https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/el-nino-alarmi-verildi-pasifikte-uclu-kasirga-korkusu-buyuyor-1108431402.html

El Nino alarmı verildi: Pasifik’te üçlü kasırga korkusu büyüyor

El Nino alarmı verildi: Pasifik’te üçlü kasırga korkusu büyüyor

Sputnik Türkiye

Pasifik Okyanusu'nda 'Süper El Nino' evresiyle aynı anda ortaya çıkan üç dev fırtına kasırgaya evriliyor. 4. kategoriye tırmanan Karina Kasırgası kıyıları... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T13:00+0300

2026-09-02T13:00+0300

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Pasifik Okyanusu üzerinde peş peşe beliren devasa hava sistemleri, küresel meteoroloji radarlarında endişe verici bir tablo oluşturdu. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının tırmandığı ENSO döngüsünün en yıkıcı fazı kabul edilen ve uzmanlarca 'Süper El Niño' şeklinde nitelendirilen doğa olayı, okyanus üzerinde adeta bir kasırga zinciri oluşturdu. Eş zamanlı olarak güç kazanan üç büyük fırtına sistemi, ABD kıyılarında nefeslerin tutulmasına yol açtı.ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), rüzgar hızının 74 mil/saat eşiğini aşmasıyla kasırga statüsüne ulaşan siklonların alışılmışın dışında bir hızla güçlendiğini duyurdu. Gelişmeleri "Pasifik'te El Niño kaynaklı bir kasırga treni var" sözleriyle duyuran meteorolog Ben Noll; Lowell, Karina ve Marie fırtınalarının aynı zaman diliminde devasa siklonlara dönüşerek okyanusta gövde gösterisi yapacağını açıkladı.4. Kategori: Karina kasırgası zirveye yaklaştıOkyanustaki sistemlerin en tehlikelisi olarak öne çıkan Karina Kasırgası, birkaç saat içinde kategori 1'den kategori 3'e fırlayarak kısa sürede güçlü bir Kategori 4 kasırgasına dönüştü. Batı rotasında ilerleyişini sürdüren dev siklon hakkında açıklama yapan yetkililer, 1 Eylül itibarıyla sistemin tepe şiddetine yaklaştığını kaydetti.Karina'nın doğrudan karaya çıkması beklenmese de oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Kaliforniya ve Meksika kıyılarında ölümcül rip akıntıları (çeken akıntılar) uyarısı yayımlandı. Kıyı şeritlerinde deniz faaliyetleri sınırlandırılırken kıyı koruma birimleri alarma geçirildi.Doğu kıyısında Edouard, Batı'da Marie tehlikesiKıtanın batısında Karina izlenirken doğu cephesinde Edouard Tropikal Fırtınası karayı vurdu. Rüzgar hızı saatte 60 mile ulaşan Edouard, Louisiana'daki Johnson Bayou mevkisinden karaya giriş yaptı. Sistem zayıflama eğilimine girse de Teksas kıyı şeridine 3 ila 6 inç şiddetli yağış bırakması bekleniyor. Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette tropikal fırtına şiddetindeki rüzgarların elektrik kesintilerine yol açabileceğini belirterek bölge halkına acil eylem planlarını hazır tutma talimatı verdi.Tüm bu fırtına hattına ek olarak Pasifik'te güç toplayan Tropikal Fırtına Marie, 2 Eylül gecesine kadar tam teşekküllü bir kasırgaya evrilme rotasında ilerliyor. Sistemin Güney Kaliforniya'ya ulaşana kadar gücünü yitirmesi öngörülse de San Diego meteoroloji birimleri bölgede ani su baskınları, sel tehlikesi ve deniz kabarmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/nepaldeki-sel-felaketinde-can-kaybi-bin-118e-yukseldi-kayip-turistlerden-haber-var-1108430370.html

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