https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/charlie-kirk-cinayetinde-yeni-gelisme-supheli-suclamalari-reddetti-1108426556.html

Charlie Kirk cinayeti sanığı suçlamaları reddetti: İdam cezası talep edilebilecek

Charlie Kirk cinayeti sanığı suçlamaları reddetti: İdam cezası talep edilebilecek

Sputnik Türkiye

ABD'li aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle suçlanan 23 yaşındaki Tyler Robinson, hakkındaki cinayet ve diğer suçlamaları kabul etmedi. Hakim, savcılığın... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:03+0300

2026-09-02T12:03+0300

2026-09-02T12:35+0300

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abd

charlie kirk

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ABD'nin Utah eyaletinde aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle suçlanan Tyler Robinson, mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. Davanın hakimi, savcılığın Robinson hakkında idam cezası talep edebilmesine hükmetti.23 yaşındaki Robinson, Utah Valley Üniversitesi'nde 10 Eylül 2025'te düzenlenen bir etkinlik sırasında Kirk'ü öldürmekle suçlanıyordu. Robinson, "ağırlaştırılmış cinayet" suçlamasının yanı sıra olayla bağlantılı altı farklı suçlamayı da kabul etmedi.Savcılık, Robinson'ın kalabalığa ateş etmesi ve olay sırasında çocukların da bulunması gibi "ağırlaştırıcı unsurların" idam cezası talebi için yeterli olduğunu savundu.Turning Point USA'nın kurucu ortağı olan 31 yaşındaki Kirk, üniversitenin Orem kentindeki kampüsünde konuşma yaptığı sırada boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.'Sanığın suçlu olduğunu gösteren çok sayıda delil var'Davanın temmuz ayında yapılan beş günlük ön duruşmasında savcılık, Robinson'ın yargılanması için yeterli delil bulunduğunu savundu.Savcılık tarafından mahkemeye sunulan deliller arasında Robinson'ın cinayette kullanıldığı öne sürülen silah ve olay yerinden çıkarılan bazı eşyalar üzerindeki DNA'sı, yakınlarına yaptığı öne sürülen itiraflar ve ev arkadaşının savcılığa verdiği görüntülü ifade yer aldı.Savunma delilleri ve ağırlaştırıcı unsurları sorguladıRobinson'ın avukatları ise savcılığın sunduğu delillerin güvenilirliği ve bazı uzmanların nitelikleri konusunda şüpheler dile getirdi. Savunma, Kirk dışında kalabalıktaki hiç kimsenin kurşunlarla vurulmadığını savundu.Mahkemede ayrıca Robinson'ın saldırı günü kampüsü birkaç kez dolaştığı, Turning Point USA üyeleriyle iletişim kurduğu ve daha sonra farklı kıyafetlerle geri döndüğü iddiası ele alındı.Savcılığın temmuz ayındaki duruşmada sunduğu delillere göre Robinson'ın DNA'sı, saldırının ardından kampüs yakınlarındaki ağaçlık alanda saklandığı öne sürülen dedesine ait tüfekte, tüfeğin sarıldığı havluda ve olay yerinde bulunan bir tornavidada tespit edildi.Şüpheli ertesi gün teslim olmuştuRobinson, cinayetin ertesi günü ailesi ve bir komşusuyla birlikte polise teslim olmuştu.Kirk'ün eşi Erika Kirk ile anne ve babası Robert ve Kathryn de salı günkü duruşmayı takip etti. Robinson'ın bir sonraki duruşmasının 23 Ekim'de yapılması bekleniyor. Bu duruşmada davanın duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/charlie-kirk-davasinda-yeni-gelisme-mermi-ve-tufek-arasinda-bag-kurulamadi-1104638201.html

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