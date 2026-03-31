Charlie Kirk davasında yeni gelişme: Mermi ve tüfek arasında bağ kurulamadı
Uzmanların, ABD'de geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün vücudundan çıkan mermi ile şüpheli Tyler... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T11:34+0300
Uzmanların, ABD'de geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün vücudundan çıkan mermi ile şüpheli Tyler Robinson’a ait tüfek arasında net bir bağ kuramadığı belirtildi.
Charlie Kirk saldırısıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson’un avukatları, ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) uzmanlarının “otopsi sırasında bulunan merminin Robinson'a ait olduğuna inanılan tüfekten ateşlendiğini tespit edemediğini” iddia etti.
ABD medyasında yer alan habere göre, Robinson'ın avukatları, ön duruşmanın en az 6 ay ertelenmesi için bir dilekçe sundu. ATF uzmanlarının ifadesini müvekkillerinin masumiyetinin kanıtı olarak kullanabilecekleri belirtildi.
Ayrıca savunmanın, DNA analiz sonuçlarına ilişkin FBI ve ATF raporlarını incelemek için zamana ihtiyacı olacağı belirtilirken bazı delillerin üzerinde birden fazla kişiye ait numunelerin tespit edildiğine dikkat çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025 tarihinde Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.