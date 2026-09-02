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Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
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BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:43+0300
2026-09-02T11:56+0300
ekonomi̇
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borsa i̇stanbul
borsada açığa satış yasağı
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Borsada açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralı uygulanacak.Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması ​​​​​​​sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.Yukarı adım kuralı nedir?Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin belirli koşullar altında yapılmasını sağlayan bir borsa kuralıdır. Bu kurala göre, açığa satış işlemi, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilir. Bir hissenin fiyatı düşerken, yatırımcı o hisseyi mevcut fiyattan daha düşük bir fiyata açığa satamaz, sadece son işlem fiyatının üzerinde bir emirle açığa satış yapabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/borsada-aciga-satis-islemlerinde-seans-sonuna-kadar-yukari-adim-kurali-uygulanacak-1100179868.html
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borsa, borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı
borsa, borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı

Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı

11:43 02.09.2026 (güncellendi: 11:56 02.09.2026)
© AA / Dilara İrem SancarBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
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BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsada açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması ​​​​​​​sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yukarı adım kuralı nedir?

Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin belirli koşullar altında yapılmasını sağlayan bir borsa kuralıdır. Bu kurala göre, açığa satış işlemi, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilir. Bir hissenin fiyatı düşerken, yatırımcı o hisseyi mevcut fiyattan daha düşük bir fiyata açığa satamaz, sadece son işlem fiyatının üzerinde bir emirle açığa satış yapabilir.
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
EKONOMİ
Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
14 Ekim 2025, 16:58
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