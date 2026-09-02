https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/borsada-aciga-satis-islemlerine-yukari-adim-kurali-1108424498.html
Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
Sputnik Türkiye
BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T11:43+0300
2026-09-02T11:43+0300
2026-09-02T11:56+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
borsada açığa satış yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66bd3e2921a4e2ea95938526258b97bb.jpg
Borsada açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralı uygulanacak.Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.Yukarı adım kuralı nedir?Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin belirli koşullar altında yapılmasını sağlayan bir borsa kuralıdır. Bu kurala göre, açığa satış işlemi, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilir. Bir hissenin fiyatı düşerken, yatırımcı o hisseyi mevcut fiyattan daha düşük bir fiyata açığa satamaz, sadece son işlem fiyatının üzerinde bir emirle açığa satış yapabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/borsada-aciga-satis-islemlerinde-seans-sonuna-kadar-yukari-adim-kurali-uygulanacak-1100179868.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_901285469ecdc81878bf6a590e19f681.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa, borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı
borsa, borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı
Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı
11:43 02.09.2026 (güncellendi: 11:56 02.09.2026)
BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsada açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.
" ifadesi kullanıldı.
Yukarı adım kuralı nedir?
Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin belirli koşullar altında yapılmasını sağlayan bir borsa kuralıdır. Bu kurala göre, açığa satış işlemi, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilir. Bir hissenin fiyatı düşerken, yatırımcı o hisseyi mevcut fiyattan daha düşük bir fiyata açığa satamaz, sadece son işlem fiyatının üzerinde bir emirle açığa satış yapabilir.