https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/borsada-aciga-satis-islemlerine-yukari-adim-kurali-1108424498.html

Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı

Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı uygulamaya alındı

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T11:43+0300

2026-09-02T11:43+0300

2026-09-02T11:56+0300

ekonomi̇

borsa

borsa i̇stanbul

borsada açığa satış yasağı

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Borsada açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralı uygulanacak.Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması ​​​​​​​sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.Yukarı adım kuralı nedir?Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin belirli koşullar altında yapılmasını sağlayan bir borsa kuralıdır. Bu kurala göre, açığa satış işlemi, ilgili sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilir. Bir hissenin fiyatı düşerken, yatırımcı o hisseyi mevcut fiyattan daha düşük bir fiyata açığa satamaz, sadece son işlem fiyatının üzerinde bir emirle açığa satış yapabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/borsada-aciga-satis-islemlerinde-seans-sonuna-kadar-yukari-adim-kurali-uygulanacak-1100179868.html

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borsa, borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı