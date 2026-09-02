https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-iklim-degisikligi-aciklamasi-yapay-zekanin-rolu-artiyor-1108440593.html

BM'den iklim değişikliği açıklaması: Yapay zekanın rolü artıyor

BM'den iklim değişikliği açıklaması: Yapay zekanın rolü artıyor

Sputnik Türkiye

Yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığına dikkat çeken Stiell, enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T17:16+0300

2026-09-02T17:16+0300

2026-09-02T17:16+0300

dünya

yapay zeka

bm

enerji verimliliği

küresel iklim

iklim değişikliği

doğu ekonomi forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099701959_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4ba4f50417f777fc2d6f391427b724f8.jpg

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığını belirtti.Stiell, yapay zekanın küresel iklim mücadelesinde kritik bir rol oynadığını ifade ederek teknolojinin hem riskler barındırdığını hem de yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı. Yapay zekanın bir yandan artan elektrik talebi nedeniyle yeni riskler ve emisyonlar yarattığını, diğer yandan ise enerji sistemlerinde verimliliği artırarak maliyetleri düşüren yenilikçi iklim çözümleri sunduğunu kaydetti.Ülkelerin yapay zekanın tehlikeli yönlerini törpülemek ve onu sorumlu bir şekilde devreye sokmak gibi acil bir görevi bulunduğunun altını çizen Stiell, yapay zeka yönetiminin sürdürülebilir bir dünyayı desteklemeyi amaçlaması gerektiğini belirtti. Stiell, bu doğrultuda enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharova-dis-gucler-asya-pasifik-bolgesinde-catisma-cikarmaya-calisiyor-1108438772.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, bm, enerji verimliliği, küresel iklim, iklim değişikliği, doğu ekonomi forumu