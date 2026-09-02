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BM'den iklim değişikliği açıklaması: Yapay zekanın rolü artıyor
BM'den iklim değişikliği açıklaması: Yapay zekanın rolü artıyor
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Yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığına dikkat çeken Stiell, enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T17:16+0300
2026-09-02T17:16+0300
dünya
yapay zeka
bm
enerji verimliliği
küresel iklim
iklim değişikliği
doğu ekonomi forumu
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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığını belirtti.Stiell, yapay zekanın küresel iklim mücadelesinde kritik bir rol oynadığını ifade ederek teknolojinin hem riskler barındırdığını hem de yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı. Yapay zekanın bir yandan artan elektrik talebi nedeniyle yeni riskler ve emisyonlar yarattığını, diğer yandan ise enerji sistemlerinde verimliliği artırarak maliyetleri düşüren yenilikçi iklim çözümleri sunduğunu kaydetti.Ülkelerin yapay zekanın tehlikeli yönlerini törpülemek ve onu sorumlu bir şekilde devreye sokmak gibi acil bir görevi bulunduğunun altını çizen Stiell, yapay zeka yönetiminin sürdürülebilir bir dünyayı desteklemeyi amaçlaması gerektiğini belirtti. Stiell, bu doğrultuda enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharova-dis-gucler-asya-pasifik-bolgesinde-catisma-cikarmaya-calisiyor-1108438772.html
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yapay zeka, bm, enerji verimliliği, küresel iklim, iklim değişikliği, doğu ekonomi forumu
yapay zeka, bm, enerji verimliliği, küresel iklim, iklim değişikliği, doğu ekonomi forumu

BM'den iklim değişikliği açıklaması: Yapay zekanın rolü artıyor

17:16 02.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüresel Isınma ve Buzul Çağı
Küresel Isınma ve Buzul Çağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığına dikkat çeken Stiell, enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığını belirtti.

Stiell, yapay zekanın küresel iklim mücadelesinde kritik bir rol oynadığını ifade ederek teknolojinin hem riskler barındırdığını hem de yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı. Yapay zekanın bir yandan artan elektrik talebi nedeniyle yeni riskler ve emisyonlar yarattığını, diğer yandan ise enerji sistemlerinde verimliliği artırarak maliyetleri düşüren yenilikçi iklim çözümleri sunduğunu kaydetti.

Ülkelerin yapay zekanın tehlikeli yönlerini törpülemek ve onu sorumlu bir şekilde devreye sokmak gibi acil bir görevi bulunduğunun altını çizen Stiell, yapay zeka yönetiminin sürdürülebilir bir dünyayı desteklemeyi amaçlaması gerektiğini belirtti.

Stiell, bu doğrultuda enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.
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