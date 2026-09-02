BM'den iklim değişikliği açıklaması: Yapay zekanın rolü artıyor
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüresel Isınma ve Buzul Çağı
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığına dikkat çeken Stiell, enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin giderek arttığını belirtti.
Stiell, yapay zekanın küresel iklim mücadelesinde kritik bir rol oynadığını ifade ederek teknolojinin hem riskler barındırdığını hem de yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı. Yapay zekanın bir yandan artan elektrik talebi nedeniyle yeni riskler ve emisyonlar yarattığını, diğer yandan ise enerji sistemlerinde verimliliği artırarak maliyetleri düşüren yenilikçi iklim çözümleri sunduğunu kaydetti.
Ülkelerin yapay zekanın tehlikeli yönlerini törpülemek ve onu sorumlu bir şekilde devreye sokmak gibi acil bir görevi bulunduğunun altını çizen Stiell, yapay zeka yönetiminin sürdürülebilir bir dünyayı desteklemeyi amaçlaması gerektiğini belirtti.
Stiell, bu doğrultuda enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.
Stiell, yapay zekanın küresel iklim mücadelesinde kritik bir rol oynadığını ifade ederek teknolojinin hem riskler barındırdığını hem de yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı. Yapay zekanın bir yandan artan elektrik talebi nedeniyle yeni riskler ve emisyonlar yarattığını, diğer yandan ise enerji sistemlerinde verimliliği artırarak maliyetleri düşüren yenilikçi iklim çözümleri sunduğunu kaydetti.
Ülkelerin yapay zekanın tehlikeli yönlerini törpülemek ve onu sorumlu bir şekilde devreye sokmak gibi acil bir görevi bulunduğunun altını çizen Stiell, yapay zeka yönetiminin sürdürülebilir bir dünyayı desteklemeyi amaçlaması gerektiğini belirtti.
Stiell, bu doğrultuda enerji verimliliğinin artırılması ve veri merkezlerinin temiz enerji ile beslenmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.