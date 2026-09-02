https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-abdye-cagri-denizdeki-olumcul-saldirilar-yargisiz-ve-hukuka-aykiridir-1108426127.html

BM'den ABD'ye çağrı: 'Denizdeki ölümcül saldırılar yargısız ve hukuka aykırıdır'

BM'den ABD'ye çağrı: 'Denizdeki ölümcül saldırılar yargısız ve hukuka aykırıdır'

Sputnik Türkiye

BM raportörleri, ABD'nin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki hava saldırılarında son bir yılda en az 223 kişinin öldüğünü bildirerek, saldırıları... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:01+0300

2026-09-02T12:01+0300

2026-09-02T12:01+0300

dünya

abd

pasifik

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

karayip

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'nin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.ABD hükümetinin saldırıları haklı çıkarmak için öne sürdüğü yasal iddiaların reddedildiği hatırlatılan açıklamada, uyuşturucu kartelleri ve çetelerinin ABD'ye karşı silahlı saldırılar düzenlemediği ve bu nedenle BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı bulunmadığına işaret edildi.ABD ordusunun 2 Eylül 2025'ten bu yana uluslararası sularda en az 68 gemiye saldırdığı ve çoğu durumda gemideki herkesi öldürdüğü belirtilen açıklamada, bazı saldırılarda ise bazı kişilerin kaybolduğu aktarıldı.Uluslararası deniz hukukunun askeri müdahale yerine kolluk kuvvetlerinin müdahalesini gerektirdiğine değinilen açıklamada, uyuşturucuyla mücadele anlaşmaları veya uluslararası terörle mücadele hukuku kapsamında gemilerin ve mürettebatın askeri olarak hedef alınması için hiçbir dayanağın olmadığı kaydedildi.BM özel raportörleriBM özel raportörleri, 'İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları' sürecinin parçası olarak biliniyor.BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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