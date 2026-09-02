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Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Nübel, İstanbul'daki yeni yaşamını anlattı: İstanbulkart ile İETT otobüsüne biniyorum
Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Nübel, İstanbul'daki yeni yaşamını anlattı: İstanbulkart ile İETT otobüsüne biniyorum
Sputnik Türkiye
Geçen temmuz ayında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan kaleci Alexander Nübel, İstanbul'daki yaşamını anlattı, İstanbulkart alarak İETT otobüsüne... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T17:50+0300
2026-09-02T17:50+0300
spor
beşiktaş
bayern münih
i̇stanbul
alexander nübel
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Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki hayatını anlattı. Bayern Münih'ten transfer olan Nübel, "Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim" diye anlattı. Burada inanılmaz bir atmosfer varKaleci Nübel'in anlattıklarında öne çıkanlar şöyle; ✔ Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum.”✔ Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendiİstanbulkart aldım onunla şehri dolaşıyorum✔Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim. İstanbul’un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. ✔Analog bir fotoğraf makinem var, İstanbul’u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli.”
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beşiktaş, bayern münih, i̇stanbul, alexander nübel
beşiktaş, bayern münih, i̇stanbul, alexander nübel

Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Nübel, İstanbul'daki yeni yaşamını anlattı: İstanbulkart ile İETT otobüsüne biniyorum

17:50 02.09.2026
© Fotoğraf : BeşiktaşAlexander Nübel
Alexander Nübel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Fotoğraf : Beşiktaş
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Geçen temmuz ayında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan kaleci Alexander Nübel, İstanbul'daki yaşamını anlattı, İstanbulkart alarak İETT otobüsüne bindiğini, Taksim'e ve Beşiktaş'a gittiğini söyledi.
Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki hayatını anlattı. Bayern Münih'ten transfer olan Nübel, "Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim" diye anlattı.

Burada inanılmaz bir atmosfer var

Kaleci Nübel'in anlattıklarında öne çıkanlar şöyle;
✔ Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum.”
✔ Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendi

İstanbulkart aldım onunla şehri dolaşıyorum

✔Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim. İstanbul’un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum.
Analog bir fotoğraf makinem var, İstanbul’u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli.”
Alexander Nübel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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Beşiktaş, Alexander Nübel transferini resmen açıkladı
8 Temmuz, 21:40
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