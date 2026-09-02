https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/besiktasin-yeni-file-bekcisi-nubel-istanbuldaki-yeni-yasamini-anlatti-istanbulkart-ile-iett-1108441433.html

Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Nübel, İstanbul'daki yeni yaşamını anlattı: İstanbulkart ile İETT otobüsüne biniyorum

Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Nübel, İstanbul'daki yeni yaşamını anlattı: İstanbulkart ile İETT otobüsüne biniyorum

Sputnik Türkiye

Geçen temmuz ayında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan kaleci Alexander Nübel, İstanbul'daki yaşamını anlattı, İstanbulkart alarak İETT otobüsüne... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T17:50+0300

2026-09-02T17:50+0300

2026-09-02T17:50+0300

spor

beşiktaş

bayern münih

i̇stanbul

alexander nübel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107120250_0:287:3003:1976_1920x0_80_0_0_b68027b3ff6e474ffac87be3cdb82769.jpg

Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki hayatını anlattı. Bayern Münih'ten transfer olan Nübel, "Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim" diye anlattı. Burada inanılmaz bir atmosfer varKaleci Nübel'in anlattıklarında öne çıkanlar şöyle; ✔ Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum.”✔ Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendiİstanbulkart aldım onunla şehri dolaşıyorum✔Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim. İstanbul’un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. ✔Analog bir fotoğraf makinem var, İstanbul’u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/besiktas-alexander-nubel-transferini-resmen-acikladi-1107120409.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, bayern münih, i̇stanbul, alexander nübel