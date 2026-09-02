https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/batan-geminin-gecmisi-mercek-altinda-filoya-yonelik-sikayetler-var-gemi-hasarli-miydi-1108420609.html

Batan geminin geçmişi mercek altında: Filoya yönelik şikayetler var, gemi hasarlı mıydı?

Batan geminin geçmişi mercek altında: Filoya yönelik şikayetler var, gemi hasarlı mıydı?

Sputnik Türkiye

Girne'de batan Filo Jet'in geçmişteki hasarları tartışılıyor. Bir gemi mühendisi “Tekne yaralıydı” derken, Gemi Mühendisleri Odası kaza nedeninin henüz... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T11:04+0300

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Girne açıklarında batan gemi ile ilgili facianın nedenleri araştırılırken, geminin geçmişte yaşadığı hasarlar ve bakım süreci de gündeme geldi. Batan gemi bakımsız mıydı?NTV'nin haberine göre Filo Denizcilik'i kullanan bazı müşterilerin internette yıllar içinde yaptığı yorumlarda şirketin gemilerinin eski ve bakımsız olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda “Uzak durun”, “Tam bir kabus”, “Pişmanlık” ve “Korkunç ötesi” gibi ifadeler kullanıldı.Bazı müşteriler kırık koltukların fotoğraflarını paylaşırken, bazı yorumlarda ise gemilerdeki kimi bölümlerin motor yağıyla kaplı olduğu iddia edildi.2003 yılındaki kazaGemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, geminin 2003 yılında Taşucu'nda yanaşırken iskele baş omuzluğundan darbe aldığını ve teknenin hasar gördüğünü söyledi. Geminin “sandviç” olarak adlandırılan bir yapıya sahip olduğunu anlatan Kılıç, bu yapının hafif ancak bütünlüğü korunduğu sürece sağlam olduğunu belirtti. Kılıç, yapının arasına su girmesi ve katmanların birbirinden ayrılması durumunda malzemenin özelliğini kaybedebileceğini söyledi.'Hasar çok büyüktü'Kılıç, 2016 yılında geminin onarımı konusunda dönemin yetkili firmasıyla görüşmeler yaptığını ancak anlaşma sağlanamadığını anlattı. Gemide yaptıkları incelemede hasarın tahmin edilenden daha büyük olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Kılıç, “Hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Tekne yaralıydı” dedi. Kılıç, tarafların daha sonra hem ticari koşullarda hem de uygulanacak onarım yöntemi konusunda anlaşamadığını belirterek şöyle konuştu:“Tamir etme konusundaki teknolojiyle anlaşamadık mal sahipleriyle. Ben biraz daha teknenin yapıldığı ilk teknolojisine göre yapma taraftarıydım, onlar daha basit yapmaktan yanaydı.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html

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