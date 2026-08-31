Dışişleri Bakanı Fidan: İttifakımızın resmi adında mutabık kaldık, Mekke Savunma İttifakı
15:12 31.08.2026 (güncellendi: 15:20 31.08.2026)
© Dışişleri BakanlığıMekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı
© Dışişleri Bakanlığı
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Mekke Anlaşması’nın ilk toplantısı Türkiye’de yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Mekke’de tarihi bir adım attık, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma anlaşmasını imzaladık.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirmeye çalıştığımız
Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvnelik ve iş birliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır
Mekke Anlaşması kapsamında siyasi ve savunma komitesi tahsis edilmiştir. Bugün bu komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık.
Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk.
Her şeyden önce ittifakımızın resmi adında mutabık kaldık ittifakımızın adı Mekke Savunma İttifakıdır.
‘Netanyahu canisi küresel güvenlik için tehdittir’
Netanyahu canisi, soykırımcısı ciddiye alınacak bir insan değildir, Netanyahu’nun muhattap olduğu ana kitle uluslararası sistemdir. Çünkü, Netanyahu, onun mentalitesi ve soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil bütün küresel güvenlik için tehdit oluşturmaktadır.
Bunu sadece Türkiye’nin problemi gibi düşünmek bir hata.
© Mehmet FutsiMekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı
Mekke Anlaşması'na ilişkin ilk toplantı İstanbul'da yapıldı
© Mehmet Futsi
Mekke Anlaşması nedir, neler içeriyor?
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Anlaşmayla ilgili ortak açıklama şöyle:
"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.
Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.
Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."