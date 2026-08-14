https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/icisleri-bakanligi-duyurdu-suc-orgutu-lideri-serkan-kurtulus-arjantinden-turkiyeye-getiriliyor-1108009952.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T14:04+0300

2026-08-14T14:04+0300

2026-08-14T14:11+0300

türki̇ye

serkan kurtuluş

arjantin

i̇çişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

adalet bakanlığı

suç örgütü

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İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'ün Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakanlık, "Nerede saklanırsa saklansınlar organize suç örgütleri devletimizden kaçamıyor' diye açıklama yaptı.Kırmızı bültenle aranıyordu Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan operasyonda kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığını belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir: Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil; adaletin ve güvenliğin kalesidir!" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/icisleri-bakanligi-acikladi-redkitlar-ve-erdogan-aykut-ceteleri-liderleri-turkiyeye-iade-edildi-1107979710.html

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serkan kurtuluş, arjantin, i̇çişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, adalet bakanlığı, suç örgütü